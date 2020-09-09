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Бьемся как одно сердце: Каменских рассекретила формулу идеальных отношений с Потапом

Среда 09 сентября 2020 11:47
Бьемся как одно сердце: Каменских рассекретила формулу идеальных отношений с Потапом
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Потап и Настя Каменских публично признались в любви друг другу

Потап и Настя Каменских восхищают поклонников не только своей трудоспособностью и творческими достижениями, но и трепетным отношением друг к другу, которое они не стесняются демонстрировать, хоть пара долго и скрывала свои отношения. Потап неоднократно публично признавался в любви жене и заявлял, что они изменила его самого и его жизнь к лучшему, а Настя считает мужа настоящим гением и купается в его любви и заботе, не забывая дарить вдохновение. Так, певица стала гостьей нового выпуска шоу 2POPODCAST, которое выходит на одноименном YouTube-канале.

Продюсер, который по совместительству является одним из ведущих проекта, очень смущался в присутствии жены и не переставал признаваться ей в любви, а Настя раскрыла формулу их идеального союза.

"Мы друг друга поддерживаем и смотрим в одном направлении. Это очень важно. Идем вместе, бьемся как одно сердце, в унисон. Мы же оберегали свои отношения, долго не показывали. На самом деле даже сейчас мы приоткрыли какой-то занавес, но все равно это дозировано делаем. В этом должна быть мера", - высказалась Настя.

Бьемся как одно сердце: Каменских рассекретила формулу идеальных отношений с Потапом

Потап и Настя Каменских вместе растут и развиваются в отношениях (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап решил задать жене провокационный вопрос – возможно ли любить одного человека всю жизнь.

"Очень важно расти вместе. Если один человек идет в одну сторону, а другой – в другую, то начинается разлом. Бывает, я начитаюсь чего-то и мне хочется что-то поменять, я прихожу к Леше и говорю об этом. Точно так же и Леша. Это восхищает - человек, который не останавливается. Ты – такой человек. Я тобой восхищаюсь. Я знаю, что ты не бросишь что-то на полпути и пойдешь вместе со мной", - обратилась она к мужу. "Я тебя люблю, крошка", - не сдержал чувств продюссер, обращаясь к певице.

Видео:YouTube /2POPODCAST

Напомним, что ранее Настя Каменских получила волну критики из-за фото с арбузом.

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