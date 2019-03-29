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Белый лебедь: Вера Брежнева появилась в наряде от украинского бренда

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.03.2019 - 22:35
Белый лебедь: Вера Брежнева появилась в наряде от украинского бренда
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица предстала перед поклонниками в нежном образе

Популярная певица Вера Брежнева привыкла блистать в обществе в роскошных нарядах с безупречной укладкой золотых локонов, и всегда быть на высоте. Правд, артистка не стесняется показывать лицо без макияжа и экспериментировать со стилем, но, неизменно, остается на высоте. В гардеробе звезды находится место, как для вещей именитых брендов, так и для нарядов от украинских дизайнеров, например, таких как The COAT и Bevza. Так, Вера опубликовала в InstaStories фото в лаконичном образе от дизайнера Светланы Бевзы.

Певица запечатлена в шелковом наряде в пол без рукавов с оригинальными лифом корсетного типа из новой коллекции, который струился при ходьбе. Вера никак не подписала кадр, а лишь отметила страницу бренда.

Белый лебедь: Вера Брежнева появилась в наряде от украинского бренда

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Позже вера показала короткий ролик, на котором позирует перед объективом фотографа, фиксируя позы. "Работу работали", - подписала видео она.

Белый лебедь: Вера Брежнева появилась в наряде от украинского бренда

Белый лебедь: Вера Брежнева появилась в наряде от украинского бренда

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Напомним, что ранее Вера Брежнева рассказала об изменениях во внешности, которые произошли за последние 15 лет. Она поделилась своей историей превращения в прекрасного лебедя.

Ранее Вера Брежнева призналась в том, что  она равнодушна к любимому женскому занятию – шоппингу.  Магазины одежды – это последнее место, которое она посетит в каком-либо городе.

Кстати, Вера Брежнева восхитила трогательным и стильным образом в шляпке с анималистичным принтом.

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