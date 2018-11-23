"Беленькая и пушистенькая": Ани Лорак "примазалась" к славе группы KAZKA и Alekseev (видео)

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фанаты считают, что Лорак не имеет отношения к таланту и способностям других артистов

Известная украинская исполнительница Ани Лорак, судья шоу "Голос Країни", активно гастролирующая в России, считает, что она причастна к популярности Никиты Алексеева (Alekseev) и группы KAZKA. Такое мнение она выразила в своей публикации в Instagram.

Видео: (instagram.com/anilorak)

Каролина опубликовала в своем Instagram видео, где показаны кадры из украинского "Голоса". В 2014 году Ани Лорак была наставницей шоу. Артистка тогда стала единственной судьей, кто повернулся к Никите и Александре Зарицкой (сейчас - солистка группы KAZKA).

"А кто станет будущей звездой из моей команды? Как вы думаете?", - подписала она ролик. Как известно, сейчас Ани Лорак является тренером российского "Голоса".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Поклонники считают, что певица "перегибает", и что к популярности этих артистов она не имеет никакого отношения. Более того, о группе KAZKA узнали после шоу "Х-фактор".

"Я в шоке от тебя, Лорак!!!! Ахренеть", "Эти люди, которые сейчас такие классные, это не заслуга Ани Лорак. Она предала Украину, а теперь такая беленькая и пушистенькая", "KAZKA стала популярной с Х-Фактором, а не с Голосом", " KAZKA после Х-фактора украинского пошла", "Ну KAZKA после Х-фактора стала известна", "Ну вообще-то я за KAZKA узнала только благодаря Х-фактору! Благодаря Х-фактору они стали такие популярные) Уж извините... никак не вам...", — пишут в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что Ани Лорак взбудоражила фанов странным нарядом.

Ранее мы писали, что украинская певица "выбилась" на первое место хит-парада РФ.

Видео: (video.rbc.ua)