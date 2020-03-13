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Бэк МС alyona alyona презентует сольный проект Elina Elian

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.03.2020 - 18:00
Бэк МС alyona alyona презентует сольный проект Elina Elian
Elina Elian (фото: пресс-служба)

До сих пор Элина записывала мягкий соул с чил-хоповым битом

Кто она – эта яркая взрывная девчонка с микрофоном в руках? Этим вопросом задавались все, кто хоть единожды бывал на живых выступлениях alyona alyona. Рядом со звездой украинского хип-хопа двойной порцией энергии заряжает публику бэк МС по имени Элина, в музыкальных кругах доселе известная как Элина Паника.

Элина умело подхватывает технически сложные куплеты Алены, в тот самый момент, когда ей нужно сделать вдох перед новой пулеметной атакой из рифмованных строк. Она подчеркивает нужные акценты в треках, переключает внимание зрителя и в целом отлично справляется со своей задачей. Но очевидно другое: Элина способна на большее.

Так, запуск сольного проекта был лишь делом времени! До сих пор Элина записывала мягкий соул с чил-хоповым битом – патентованый саунд ее родного города Харькова. В 2016 году она выпустила дебютный мини-альбом «Розмови» под псевдонимом Паника.

Elina Elian - Spring Talking (live)

В прошлом не только вокалистка, но и танцовщица, Элина любит пробовать себя в разных амплуа. Так, ее новый проект Elina Elian – это модный сегодня формат one woman/man live.

Ее подход несколько отличается от техники известного музыканта Dub FX. Потому не стоит путать. Это не live looping, в котором достаточно циклировать короткие фрагменты («лупы») и наслаивать их друг на друга. Элина использует синтезаторы и драм-машины, создавая ритмические рисунки и мелодии. А после сама же и поет поверх созданного трека. Ее дебютная работа “Spring Talking” – это не клип и не lyric, а именно что live формат.

Внимательный зритель догадается, что видео снято на территории той же виллы на Бали, где последние несколько месяцев работала над новым альбомом alyona alyona. Рэп-звезда, к слову, уже успела поддержать работу Элины в своем Instagram. Что ж, отличный трамплин для запуска нового проекта!

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