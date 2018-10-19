В бандаже и с костылями: Памела Андерсон испугала своих фанатов

Фото: Памела Андерсон (instagram.com/pamelaanderson)

Звезда запостила снимок в сеть, где она в бандаже и костылях. У нее серьезная травма ноги

Популярная в 90-х годах актриса и секс-символ целого поколения "спасательница Малибу" Памела Андерсон, которая недасно рассказала, как журнал "Playboy" спас ей жизнь, заставила не на шутку поволноваться своих поклонников. Кинозвезда запостила в свой Instagram фото, на котором видно, что она получила достаточно серьезную травму.

На черно-белом снимке Памела сидит в халате на диване, а ее левая нога зафиксирована медицинским бандажом от колена и до самой ступни. Рядом с ней лежат костыли.

Скриншот аккаунта (instagram.com/pamelaanderson)

"Bonjour, доброе утро – Merci хорошую заботу обо мне", - подписала фотоснимок актриса.

К счастью, обожаемая многими актриса не попала ни в аварию, ни в происшествие и вообще никаких несчастных случаев и инцидентов не происходило.

Как выяснилось, 51-летняя Пэм принимала участие во французской версии телевизионной франшизы "Танцев со звездами" и получила травму левой ноги во время участия в танцевальном проекте.

Кстати, недавно мы писали, что Николь Кидман и Джулия Робертс снова станут мамами.

Ранее Styler писал, что популярная британская актриса призналась, что у нее проблемы с психикой

Видео: (video.rbc.ua)