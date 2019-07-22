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"Балдею от нее": Тоня Матвиенко очаровала милым видео с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.07.2019 - 17:31
"Балдею от нее": Тоня Матвиенко очаровала милым видео с дочкой
Фото: Тоня Матвиенко с дочкой (instagram.com/tonya_matvienko)

Певица похвасталась артистичностью своей малышки

Известная певица и счастливая мама двух дочерей Тоня Матвиенко с удовольствием делится в сети яркими моментами своей семейной жизни. Сейчас, когда младшая дочь Нина подросла, она нередко берет ее с собой на светские мероприятия, а также показывает, как девочка растет и взрослеет.

Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram милое и забавное видео с трехлетней дочуркой. Они с Ниной едут в машине, и девочка забавно подпевает песне из мультфильма "Холодное сердце", демонстрируя выдающиеся артистические данные.

"Балдєю від неї", - подписала ролик гордая мама.

Видео: дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна Нина (instagram.com/tonya_matvienko)

Подписчики Матвиенко оставили много теплых и растроганных слов в адрес очаровательной малышки.

  • Класна мала 
  • Сонечко
  • Звездочка
  • Миле личко
  • Вображулька
  • Я вас люблю! Такой позитивчик!
  • Красуня малесенька 
  • Вот уже папина
  • Така мила дівчинка
  • Точно балдежно 
  • Така татусечкина дівчинка, здоров'я та творчих злетів
  • Милашка

&quot;Балдею от нее&quot;: Тоня Матвиенко очаровала милым видео с дочкойСкриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)

Напомним, дочь Тони Матвиенко Нина дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы. А песню написал папа малышки Арсен Мирзоян.

Ранее Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину и предложила фанам найти 10 отличий между малышкой и ее папой.

Также Тоня Матвиенко умилила сеть забавным танцем младшей дочери со знаменитой бабушкой – украинской легендой Ниной Матвиенко.

"Такие классные": Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте Дочь Тони Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы (видео)
Новости Украины Тоня Матвиенкодочь
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