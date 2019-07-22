"Балдею от нее": Тоня Матвиенко очаровала милым видео с дочкой

Певица похвасталась артистичностью своей малышки
Известная певица и счастливая мама двух дочерей Тоня Матвиенко с удовольствием делится в сети яркими моментами своей семейной жизни. Сейчас, когда младшая дочь Нина подросла, она нередко берет ее с собой на светские мероприятия, а также показывает, как девочка растет и взрослеет.
Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram милое и забавное видео с трехлетней дочуркой. Они с Ниной едут в машине, и девочка забавно подпевает песне из мультфильма "Холодное сердце", демонстрируя выдающиеся артистические данные.
"Балдєю від неї", - подписала ролик гордая мама.
Видео: дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна Нина (instagram.com/tonya_matvienko)
Подписчики Матвиенко оставили много теплых и растроганных слов в адрес очаровательной малышки.
Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)
Напомним, дочь Тони Матвиенко Нина дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы. А песню написал папа малышки Арсен Мирзоян.
Ранее Тоня Матвиенко показала подросшую дочь Нину и предложила фанам найти 10 отличий между малышкой и ее папой.
Также Тоня Матвиенко умилила сеть забавным танцем младшей дочери со знаменитой бабушкой – украинской легендой Ниной Матвиенко.