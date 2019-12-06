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Авторы хита "Шаленій" - группа DILEMMA выпустили новый взрывной трек и клип "Динаміт"

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.12.2019 - 15:01
Авторы хита "Шаленій" - группа DILEMMA выпустили новый взрывной трек и клип "Динаміт"
DILEMMA (фото: пресс-служба)

Вирусное видео успело охватить уже сотни тысяч зрителей.

Украинская группа DILEMMA после абсолютного хита уходящего года “Шаленій”, выпустили новый трек и видео “Динаміт”! Фанатам группы песня знакома еще с концертного тура, поэтому, ждали ее с нетерпением, и ироничный видеоряд стал тому подкреплением.

Лейтмотивом песни послужила история о симпатии и восхищении, однако клип на почти лирический трек оказался крайне необычным. Очень яркое и ироничное видео, снято на “зеленке” , а герои клипа в разгар холодного декабря, приглашают всех на теплый и жаркий пляж. Вирусное видео успело охватить уже сотни тысяч зрителей.

DILEMMA – Динаміт

Трек “Динамит” - это совершенно новый сингл группы-экспериментатора, которая творит современную историю украинской музыки, придавая ей совершенно свежие и необычные звучания и течения, вышедший после альбома #SHALENII.

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