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Арсен Мирзоян сыграл unplugged в столичном клубе Atlas (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.03.2020 - 18:00
Арсен Мирзоян сыграл unplugged в столичном клубе Atlas (фото)
Фото: Подлесный Евгений

Мирзоян представил акустическую программу в столичном клубе Atlas.

14-го февраля артист презентовал на своем YouTube канале музыкальный фильм, который был снят во Фрисландии.

А уже 10-го марта Мирзоян представил акустическую программу в столичном клубе Atlas.

Послушать коллегу пришли фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, Тоня Матвиенко, гитарист группы «Океан Эльзы» Владимир Опсеница. Последний присоединился к музыкантам на сцене во время исполнения лирической песни «Незнайомці».

Арсен Мирзоян: «Я очень люблю такой сет, это на самом деле весенняя атмосфера. Как будто подснежники сквозь снег. Музыканты свободны от аранжировок и лирика звучит по-настоящему обнаженной».

Фото в материале: Подлесный Евгений

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