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Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 13:06
Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве
Звездные гости премьеры "Джуманджи: Следующий уровень" (фото: Оскар)

В сети кинотеатров "Оскар" показ фильма "Джуманджи" стартует с 12 декабря

11 декабря в столичном кинотеатре “Оскар” (ТЦ “Гулливер”) состоялась премьера второй части супер успешного приключенческого фильма “Джуманджи”. Среди звездных гостей вечеринки были замечены: Павел Костицын, Анна Тринчер, Даша Трегубова, Яна Клочкова, Илья Кваша, Анна Добрыднева, Александра Новикова, Полина Логунова и другие гости.

Джуманджи: Следующий уровень

Джуманджи: новый уровень - трейлер

Новые правила и новый уровень в фантастической игре Джуманджи. Для выживания в жестких условиях, героям предстоит примерить новые спонтанные роли, открыть новую реальность и бросить вызов новым угрозам.

Интересные факты о фильме "Джуманджи: Следующий уровень":

  • Во время съемок Джек Блэк вел закулисный видео-журнал для своего канала на YouTube "Jablinski Games".
  • Как и первый фильм, "Джуманджи: Следующий уровень" выйдет в прокат за неделю до фильма "Звездные войны". "Джуманджи: Зов джунглей", вышел за неделю до старта "Звёздные войны: Последние джедаи" (2017), а эта картина выйдет перед стартом "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (2019).
  • Фильм частично снят в Glamis Dunes в Калифорнии.
  • Первое сотрудничество Дэнни Гловера и Дэнни ДеВито после "Я все еще здесь" (2010).
  • Фильм расширяет мир Джуманджи, так как персонажи выходят за рамки игровых джунглей.
  • "Джуманджи: Следующий уровень" четвертый фильм в франшизе. Первые три фильма - "Джуманджи" (1995), "Затура: Космическое приключение" (2005), "Джуманджи: Зов джунглей" (2017)

Звездные гости премьеры

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Полина Логунова

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Анна Добрыднева

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Дарья Трегубова

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Анна Тринчер

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Павел Костицын

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Яна Клочкова

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Илья Кваша

Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры &quot;Джуманджи&quot; в Киеве

Александра Новикова

Звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве

Звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве

Санта Димопулос, Ирина Данилевская, Олимпия Вайтмусташ и другие звездные гости на премьере "Аббатство Даунтон" Горбунов, Осадчая, Фагот, Пустовит и другие на презентации тизерапроекта "Кофе с кардамоном"
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