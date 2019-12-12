Аня Тринчер, Полина Логунова, Яна Клочкова и другие звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве

В сети кинотеатров "Оскар" показ фильма "Джуманджи" стартует с 12 декабря
11 декабря в столичном кинотеатре “Оскар” (ТЦ “Гулливер”) состоялась премьера второй части супер успешного приключенческого фильма “Джуманджи”. Среди звездных гостей вечеринки были замечены: Павел Костицын, Анна Тринчер, Даша Трегубова, Яна Клочкова, Илья Кваша, Анна Добрыднева, Александра Новикова, Полина Логунова и другие гости.
Джуманджи: новый уровень - трейлер
Новые правила и новый уровень в фантастической игре Джуманджи. Для выживания в жестких условиях, героям предстоит примерить новые спонтанные роли, открыть новую реальность и бросить вызов новым угрозам.
Интересные факты о фильме "Джуманджи: Следующий уровень":
Звездные гости премьеры
Полина Логунова
Анна Добрыднева
Дарья Трегубова
Анна Тринчер
Павел Костицын
Яна Клочкова
Илья Кваша
Александра Новикова
Звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве
Звездные гости премьеры "Джуманджи" в Киеве