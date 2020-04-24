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Анна Добрыднева записала новый хит и сняла клип в Америке

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.04.2020 - 16:10
Анна Добрыднева записала новый хит и сняла клип в Америке
Анна Добрыднева (фото: пресс-служба)

Находясь в условиях карантина и самоизоляции, известная певица презентует новый крутой сингл и стильный клип, снятый в США

После релиза мега-успешного сингла и клипа «Молодi», известная певица Анна Добрыднева презентует новый танцевальный хит под названием «Не жаль», а также неимоверно яркий клип, снятый в Америке. Именно эта горячая весенняя видеоработа 2020 года скрасит домашние будни в условиях карантина, а затем ворвется на все танцполы страны.

Для экранизации нового хита Анна Добрыднева отправилсь в Лос-Анджелес, доверившись компании «AKSONOV Films» во главе с американским режиссером украинского происхождения Андреем Аксёновым, сотрудничавшим с целым рядом мировых звезд, среди которых Селена Гомес, Риана, Денис Ричардс и др. Рабочий процесс проходил очень вдохновенно и легко. Этот клип - про одиночество человека в мегаполисе. Фатальное совпадение - съемки видео происходили накануне самоизоляции и карантинных ограничений во всем мире...

Для натурных съёмок был выбран Down Town, где наибольшее внимание привлекает Walt Disney Concert Hall - один из ярчайших примеров потрясающей современной архитектуры. Он создает неповторимую космическую атмосферу в кадре. Яркие, стильные и агрессивные образы певицы в клипе подчеркнули идею видео и очень гармонично вписались в футуристические локации.

Артистке удалось вернуться в Украину за несколько дней до закрытия воздушного пространства. В Киеве Анна приступила к доработке основного материала в условиях уже наступивших карантинных ограничений и обязательной самоизоляции в стране, что доставило немало организационных и технических неудобств в коммуникации со всей командой. Работу над новым хитом продолжали ONLINE. Переносить дату релиза Анна Добрыднева категорически не хотела, ведь поднимать эмоциональный иммунитет общества – главная задача любого артиста! И никакие мировые катаклизмы не способны этому помешать.

- Песня «Не жаль» - о том, что порой влюблённые люди перегорают, любят только на словах. И в какой-то момент они просто перестают «узнавать» друг друга, становятся чужими, даже находясь рядом, - эмоционально рассказывает Анна Добрыднева. Я очень довольна результатом нашей работы. Огромная благодарность музыкальному продюсеру Сергею Грачеву и студии «Sound рroduction Grachov Studio» за профессионализм, модный саунд и за потрясающую работу в условиях форс-мажора. Спасибо компании «AKSONOV Films» и режиссеру Андрею Аксёнову за тонкое ощущение музыки и за очень стильный клип. Друзья, слушайте новый сингл «Не жаль», берегите ваши чувства и будьте искренними! Премьера! – говорит певица.

  • Sound Production Grachov Studio
  • Релиз на лейбле TLSG Digital
  • Музыкальный продюсер Сергей Грачев
  • Cover photo Trisha (Anna Grischenko)
  • Режиссёр Андрей Аксёнов (Aksonov Films)
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