Ани Лорак в сетчатых колготках раскритиковали за откровенный наряд

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Не все поклонники оценили новогодний образ певицы

Известная украинская певица Ани Лорак, которая строит свою карьеру в РФ и недавно анонсировала концерт в Украине, поделилась с фанами новым снимком с новогодних съемок. Однако большинство подписчиков посчитали праздничный наряд артистки чересчур откровенным.

На фото, опубликованном в Instagram, Лорак позирует на сцене на фоне елочек и танцоров в черных микро-шортах и топе, также на ней надеты колготки в сетку.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Скоро Новый год! А как вы готовитесь к праздникам?", — написала Каролина под снимком.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Однако многие поклонники не оценили подобный образ певицы и отметили в комментариях, что он слишком уж провокационный и нужно бы носить что-то, кроме трусов.

"Каролина, не обидьтесь....(всегда смотрю на Вас с удовольствием) -почему так много трусьев на сцене? В чём концепция?)) Вы очень красиво смотритесь в платьях, костюмах";

"Усе в трусиках?";

"У тебя есть талант, так что не надо так одеваться! Раздеваются те, у кого не голоса не таланта! А скромных девушек больше любят";

"Каролина совсем уж раскрепостилась...";

"Очень дешево смотрится";

"Вид вульгарный";

"Под Бузову косит!!!";

"Это жесть";

"Подбираем себе наряды, чтобы одеть еще что-то кроме трусов..." - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Впрочем, были и такие, кому наряд знаменитости пришелся по душе.

"Каролина, ты лучшая, не сомневайся никогда и ни за что!";

"Непередаваемые чувства от твоей изящности. супер это мягко сказано))";

"Дерзкая и нежная одновременно";

"Какая ты красотка Ани,просто шикарно оставайся такой же очаровательной", - считают пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Как сообщалось ранее, недавно Ани Лорак рассказала о том, что получила в РФ награду за песню "Новый бывший" от "Нового радио" в номинации "Высшая лига".

Также мы писали о том, что Ани Лорак не так давно поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует вместе с легендарным диджеем Дэвидом Гетта. Однако в сети обратили внимание на неестественную талию певицы.

Кстати, недавно Ани Лорак раскритиковали за неестественное фото с дочерью.

Видео: РБК-Украина