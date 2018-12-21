Ани Лорак повеселилась с дочерью в Москве после новости о разводе

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица много улыбалась и с удовольствием позировала фотографам

Известная украинская певица Ани Лорак, которая разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу из-за его измены, впервые появилась на публике после того, как новость об этом попала в прессу. Вместе с семилетней дочерью Софией артистка посетила новое ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской "Лебединое озеро" в Москве.

Фотографии с мероприятия были опубликованы на фан-странице Лорак в Instagram. Певица выбрала для вечера худи черного цвета и рваные джинсы.

Фото: Ани Лорак вышла в свет в Москве (spletnik.ru)

Кроме нее, на шоу побывало много других звездных гостей. На снимках Каролина и София позируют с Филиппом Киркоровым, который также является крестным отцом девочки, а также с Яной Рудковской и певицей Зарой.

Скриншот поста (instagram.com/lorak__events)

Исполнительница много улыбалась, общалась с другими посетителями и охотно позировала на камеры. Однако комментировать свой развод она не стала.

Скриншот поста (instagram.com/lorak__events)

Напомним, что слухи о том, что украинская певица Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, ходили еще с октября, однако лишь теперь появилось официальное подтверждение. Как оказалось, артистка официально подала на развод в начале декабря, а суд состоится 24 декабря.

Кроме того мы писали, что возможным поводом для развода певицы Ани Лорак с ее супругом стала его неверность. В интернете появились кадры, на которых Мурат держит в объятиях молодую красавицу Яну Беляеву. Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от стройной брюнетки, обнимал ее и гладил по бедру.

В первом интервью после известия о разводе Лорак рассказала о том, как ее изменил последний непростой год и какие выводы для себя она сделала. По словам певицы, она перестала быть жертвой и стала больше заботиться о себе и своих интересах.

Видео: РБК-Украина