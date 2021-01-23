Ани Лорак показала совместное селфи с родным братом: похожи?

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Известная украинская исполнительница Ани Лорак, которая недавно вернулась в Украину после нескольких лет жизни в Москве, достаточно активно проводит время в столице. Артистка часто встречается со знаменитостями и с родными. В этот раз певица решила поделиться с поклонниками редким фото с родным братом.

Снимок Ани Лорак опубликовала в своих Instagram-stories.

До этого артистка уже успела прогуляться по центру Киева, встретиться с кумой Лилией Подкопаевой и провести время с родными.

На свежем снимке Каролина Куек (настоящее имя певицы) решила показать своего младшего брата Андрея. На фото они позируют у столика с косметикой, видимо в гримерке артистки. К снимку артистка прикрепила опрос, считают ли поклонники их похожими.

Проголосовавшие разделились во мнении. Так, меньше половины поклонников (48% проголосовавших) считает, что Каролина и Андрей похожи.

Ани Лорак и ее брат Андрей (скриншот: instagram.com/anilorak)

Примечательно, что у родителей Ани Лорак всего было четверо детей, трое из которых мальчики. Так Андрей появился на свет через семь лет после Каролины. Старший брат певицы Сергей погиб на войне в Афганистане в 1987 году.

Как мы сообщали ранее, в Киеве артистка примерила на себя кардинально новый образ блондинки.

Тем временем экс-супруг Каролины Мурат Налчаджиоглу встречается с 24-летней пышногрудой брюнеткой и не стесняется хвастаться фото.