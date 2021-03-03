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Ани Лорак нарвалась на критику из-за "нескромного образа": так делают безголосые

Новина українською → Среда 03 марта 2021 12:19
Ани Лорак нарвалась на критику из-за "нескромного образа": так делают безголосые Ани Лорак нарвалась на критику фанатов (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Анна Киселева

Известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время уже живет в России, снова нарвалась на критику со стороны поклонников. На этот раз темой для обсуждения стали образы артистки для клипа "Наполовину", который недавно покорил YouTube. Несмотря на большое количество комплиментов были и осуждающие комментарии.

Фотографиями образов из клипа Лорак поделилась на своей странице в Instagram.

Лорак в клипе сменила всего два образа, но они кардинально друг от друга отличались. Первый из них – с использованием черного платье в мелкую пайетку. Оно выгодно подчеркнуло пышные формы звезды. Этот образ она дополнила босоножками на каблуке, ярким макияжем, несколькими массивными браслетами на правой руке и собранными в хвост волосами.

Второй образ радикально отличался от первого. Вместо длинных волос – каре. В черное платье было заменено на молочное, с элегантным глубоким декольте и длинным разрезом до самого конца бедра.

Ани Лорак нарвалась на критику из-за &quot;нескромного образа&quot;: так делают безголосые

Ани Лорак нарвалась на критику из-за &quot;нескромного образа&quot;: так делают безголосые

Образы Ани Лорак для нового клипа (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники в большинстве своем выразили восхищение как образами, так и фигурой, и талантом знаменитости.

  • Мне все и все нравится!!! Посмотрела клип - восторг!!! Сейчас смотрю Ваш концерт в Олимпийском... нет слов!!! Это просто восхитительно!!! Каролина, Вы не просто поцелованная боженькой!!! Спасибо за талант и то счастье, что дарите нам.
  • Два образа нереальны. Второй вам очень идет, эксперимент прошел удачно.
  • Два образа очень нравятся! Второй образ получился необычным. Вы невероятно красивая!
  • Первый! Такая вы элегантная. Черный цвет подчеркивает все ваши достоинства.
  • Очень красивые образы, но больше всего нравится второй. Как-то необычно и очень красиво.

Некоторым же показалось, что Лорак использует слишком откровенные образы, хотя ей достаточно только свой талант продемонстрировать, чтобы приковать внимание зрителя к себе.

  • Красивая девочка с хорошим голосом, неужели нельзя поскромнее выглядеть, обычно так делают безголосые, чтоб к себе внимание привлечь таким образом, Каролина у вас все в порядке и с голосом, и с внешностью, подберите достойный образ.
  • Раньше вы выглядели лучше, но все равно вы очень красивая.

Ани Лорак нарвалась на критику из-за &quot;нескромного образа&quot;: так делают безголосые

Ани Лорак нарвалась на критику из-за &quot;нескромного образа&quot;: так делают безголосые

Ани Лорак нарвалась на критику из-за &quot;нескромного образа&quot;: так делают безголосые

Ани Лорак нарвалась на критику из-за &quot;нескромного образа&quot;: так делают безголосые

Ани Лорак нарвалась на критику из-за &quot;нескромного образа&quot;: так делают безголосые

Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее мы писали про новую избранницу экс-мужа Ани Лорак, с которой он недавно отдохнул в Буковеле.

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