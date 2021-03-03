Ани Лорак нарвалась на критику из-за "нескромного образа": так делают безголосые
Известная украинская певица Ани Лорак, которая долгое время уже живет в России, снова нарвалась на критику со стороны поклонников. На этот раз темой для обсуждения стали образы артистки для клипа "Наполовину", который недавно покорил YouTube. Несмотря на большое количество комплиментов были и осуждающие комментарии.
Фотографиями образов из клипа Лорак поделилась на своей странице в Instagram.
Лорак в клипе сменила всего два образа, но они кардинально друг от друга отличались. Первый из них – с использованием черного платье в мелкую пайетку. Оно выгодно подчеркнуло пышные формы звезды. Этот образ она дополнила босоножками на каблуке, ярким макияжем, несколькими массивными браслетами на правой руке и собранными в хвост волосами.
Второй образ радикально отличался от первого. Вместо длинных волос – каре. В черное платье было заменено на молочное, с элегантным глубоким декольте и длинным разрезом до самого конца бедра.
Образы Ани Лорак для нового клипа (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники в большинстве своем выразили восхищение как образами, так и фигурой, и талантом знаменитости.
- Мне все и все нравится!!! Посмотрела клип - восторг!!! Сейчас смотрю Ваш концерт в Олимпийском... нет слов!!! Это просто восхитительно!!! Каролина, Вы не просто поцелованная боженькой!!! Спасибо за талант и то счастье, что дарите нам.
- Два образа нереальны. Второй вам очень идет, эксперимент прошел удачно.
- Два образа очень нравятся! Второй образ получился необычным. Вы невероятно красивая!
- Первый! Такая вы элегантная. Черный цвет подчеркивает все ваши достоинства.
- Очень красивые образы, но больше всего нравится второй. Как-то необычно и очень красиво.
Некоторым же показалось, что Лорак использует слишком откровенные образы, хотя ей достаточно только свой талант продемонстрировать, чтобы приковать внимание зрителя к себе.
- Красивая девочка с хорошим голосом, неужели нельзя поскромнее выглядеть, обычно так делают безголосые, чтоб к себе внимание привлечь таким образом, Каролина у вас все в порядке и с голосом, и с внешностью, подберите достойный образ.
- Раньше вы выглядели лучше, но все равно вы очень красивая.
Скриншоты комментариев (instagram.com/anilorak)
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