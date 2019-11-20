Ангелочек или страстный блондин: DZIDZIO на день рождения получил лимитированную коллекцию марок

DZIDZIO на одной из почтовых марок

На красочных почтовых марках Дзидзьо предстает в ярких образах

Сегодня, 20 ноября певец Михаил Хома, более известный как Дзидзьо (DZIDZIO), празднует день рождения! Артисту исполнилось 36 лет. Как и положено имениннику, Хома получает сотни поздравлений и немало приятных и даже почетных подарков!

“По традиции ко Дню рождения нашего артиста мы делаем что-то грандиозное, чтобы отметить этот день не только праздничным ничегонеделаньем”, - шутит прессслужба артиста.

“В этом году мы выпускаем почтовые марки, на которых изображены важные моменты и образы Михаила Фомы из знаковых событий за весь год, как Мега шоу “DZIDZIO SUPER-PUPER” на “Арене Львов” и в столичном “Дворце Спорт”, романтическая комедия “DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ” в кинотеатрах всей страны, выход третьего альбома “DZIDZIO SUPER-PUPER” и музыкальные релизы “Моя любов”, “Мучениці”, “Я Міліонер”.

Почтовые марки с изображением и логотипом DZIDZIO выпущено в День рождения Дзидзя (Михаила Фомы) совместно с “Укрпочтой” и в ограниченном количестве.

Напомним, ранее DZIDZIO выпустил клип-мантру, который притягивает деньги - "Я Міліонер".

В новой видеоработе DZIDZIO предстал в образе невероятного счастливчика, который выиграл в лото миллион! И понеслась - жизнь новоиспеченного богача стала намного ярче и лучше. Он обзаводится гаджетами, покупает дом и делает дорогие подарки. Однако помешать счастью миллионера старается коварный волк, который делает всяческие “подставы”.

DZIDZIO - Я Міліонер