Янголятко або пристрасний блондин: DZIDZIO на день народження отримав лімітовану колекцію марок

DZIDZIO на одній з поштових марок

На барвистих поштових марках Дзідзьо постає в яскравих образах

Сьогодні, 20 листопада співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо (DZIDZIO), святкує день народження! Артистові виповнилося 36 років. Як і належить іменинникові, Хома отримує сотні привітань і чимало приємних і навіть почесних подарунків!

"За традицією до Дня народження нашого артиста ми робимо щось грандіозне, аби відзначити цей день не тільки святковим ледарюванням", - жартує пресслужба артиста.

"Цього року ми випускаємо поштові марки, на яких зображено важливі моменти та образи Михайла Хоми зі знакових подій за весь рік, таких як Мега шоу "DZIDZIO "SUPER-PUPER" на "Арені Львів" та у столичному "Палаці Спорту", романтична комедія "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ" у кінотеатрах всієї країни, вихід третього альбому "DZIDZIO SUPER-PUPER" та музичні релізи "Моя любов", "Мучениці", "Я Міліонер".

Поштові марки із зображенням і логотипом DZIDZIO випущено в День народження Дзідзя (Михайла Хоми) спільно з "Укрпоштою" і в обмеженій кількості.

Нагадаємо, раніше DZIDZIO випустив кліп-мантру, який притягує гроші - "Я Міліонер".

У новій відеороботі DZIDZIO постав в образі неймовірного щасливця, який виграв у лото мільйон! І понеслася - життя новоспеченого багатія стало набагато яскравіше і краще. Він обзаводиться гаджетами, купує будинок і робить дорогі подарунки. Проте на заваді щастя мільйонера стоїть підступний вовк, який робить усілякі "підстави".

DZIDZIO - Я Міліонер