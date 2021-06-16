Анастасия Приходько показала свой роскошный особняк с люстрой за 30 тысяч и "коконами"

Певица Анастасия Приходько, которая недавно родила третьего ребенка , показала свой шикарный дом, на который тратит огромные деньги.

Роскошный особняк звезда продемонстрировала в программе "Ранок у Великому Місті" на ICTV во время интервью Александре Кучеренко.

Приходько показала свой двухэтажный загородный дом с аккуратной лужайкой, где в тени расположены кресла-коконы. Общая площадь дома составляет 200 кв. м, а территория участка - 8 соток.

Во дворе есть бассейн. На его обустройство семье знаменитости потратила около 15 000 долларов. Также около дома расположена лаундж-зона с мангалом и печкой.

Скриншот из видео

"Я транжира. За тратами следит муж", - сразу признается артистка.

На первом этаже виллы расположен просторный холл, кухня, а на втором - три комнаты. Певица рассказала Александре, что уборка всего дома обходиться ей около 2 000 грн, но в большинстве случаев бытом занимается она сама.

Ведущая обратила внимание на роскошные хрустальные люстры под потолком – стоимость одной составляет около 30 000 грн. Последняя покупка в дом – роскошное белое пианино за 7 000 долларов.

Скриншот из видео

На месяц семье артистки необходимо около 2000 долларов. Самая большая статья расходов звезды – покупка продуктов.

"Я захожу в супермаркет и чтобы на на 3-4 дня нам хватило, оставляю около 1500 грн. Беру все, что захочется", - признается певица.

В холодильнике у Анастасии много деликатесов - красная икра, замороженные мидии, язык, аргентинские креветки, индейка и лосось.

Скриншот из видео

Так как Приходько – многодетная мама, то на одежду детям ей приходиться тратиться немало. В магазине она привыкла брать сразу несколько комплектов вещей. Средняя сумма шоппинга на одного ребенка – 5-10 тыс. грн.

Скриншот из видео

Еще одна статья личных расходов Приходько – инъекции красоты. На них уходит около 1000 долларов, но эффекта хватает на два года.

В семье Анастасии два авто – Lexus и Chevrolet.

По подсчетам, месячные траты семьи Приходко составляют около 82 000 грн.

"Я не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна. Я не хочу всю свою жизнь посвятить тому, чтобы на что-то откладывать. Если я что-то хочу – я это покупаю", - призналась артистка.

Анастасия провела экскурсию по загородному дому