Амазонка: Вика из НеАнгелов в бикини засветила точеные формы на горячих фото

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица понежилась у моря в Одессе

Виктория Смеюха из НеАнгелов – обладательница стройных форм, котрые она демонстирует на многочисленных фото в Instagram. Поддерживать безупречные пропорции – большой труд, признается девушка, но со спортом она на "ты", к тому же ведет здоровый образ жизни и следит за питанием. А результаты своих усилий в очередной раз продемонстрировала во время яркого пляжного фотосета в Одессе.

Артистка выбрала для релакса на морском побережье черный лиф и ярко-розовые плавки бикини на завязках по бокам с металлическими вставками. На некоторых фото на голове у Вики красуется повязка-ободок цвета фуксии. Она приехала на один из знаменитых одесских пляжей, расположенных в районе Аркадии. К слову, субботним вечером в одном из местных ночных клубов у группы НеАнгелы состоялось выступление.

"Самое время украсить собой любимый город у моря", - подписала соблазнительные пляжные кадры Вика.

Вика похвасталась идеально стройными формами в ярком пляжном образе (фото: instagram.com/vikanablack)

Подписчики певицы пришли в полный восторг от ее точеной фигуры и идеального преса – они искупали девушку в комплиментах.

Богиня! Красотка!

С такой фигурой надо точно в книгу рекордов

Каким спортом Вы занимаетесь? Пресс просто идеальный!

Амазонка

Принцесса

Красотка

Фигура - мечта

Виктория каждое фото прекрасно,а вы - Очаровательны!

Классные фотки, ну просто огонь

Какая фигура у Вас. Вы большая умничка

Дійсно красуня! Гарні фото

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Вика из группы НеАнгелы соблазнила фото, на которых аппетитно и пикантно одновременно лакомиться черешней.

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Автор: Lite