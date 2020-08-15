ALYOSHA в третий раз стала мамой: первое фото и имя малышки

ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Певица отметила, что девочка очень похожа на папу

Украинская певица ALYOSHA стала многодетной мамой - 15 августа звезда родила третьего ребенка в одном из роддомов Киева. У Алены и ее мужа, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи родилась дочь.

Радостной новостью оба артиста поделились на своих страничках в соцсетях. 34-летняя исполнительница опубликовала трогательное фото из роддома, на котором запечатлена вместе с супругом и новорожденной малышкой. Певица рассекретила и имя дочери - они назвали кроху Мария.

"Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася!

Маруся раз, два, три, калина

Чорнявая дівчина...

Схожа так на татуся!" – написала в публикации новоиспеченная мамочка. ALYOSHA поделилась первым фото с новорожденной доченькой (фото: instagram.com/alyoshasinger) На снимке Алена и Тарас счастливо улыбаются, при этом она держит на руках закутанную в одеяльце доченьку.

"Приветствуйте Марию Тарасовну третью. Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей Леди!" - так подписал нежный кадр Тополя.

Пользователи сети засыпали семейство поздравлениями и теплыми пожеланиями в комментариях.

Вітання вашій родині

Классссно. Вітаю, нехай здоровенькою зростає на радість батькам

Прекрасная семья!) Поздравляю

Вітаю вас, нехай росте здорова та щаслива!

Долгожданная девчуля, поздравляем вас

Вітання! Здоров'я і щастя малечі та всього найкращого батькам

Поздравляю счастливых родителей!! Здоровья малышке!

Поздравляю, счастья малышке

Щирі вітання! Безмежної радості, посмішок та міцного здоров’я всій родині

Скриншот комментариев

Напомним, что ALYOSHA с супругом воспитывают двух сыновей Марка и Романа. Поклонникам певица призналась о беременности в конце апреля.

Ранее ALYOSHA и Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка и рассказали о выборе имени для него.

Мы также писали, что ALYOSHA рассказала о третьей беременности и жизни на карантине.