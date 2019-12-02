Alyosha – трансвестит, а Каменских не может посчитать детей: звезды поделились слухами о себе

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Сумская к слухам о себе относится спокойно, а вот Гросу была возмущена

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", расспросили у артистов о наиболее странных сплетнях, которые они слышали о себе.

На церемонии награждения звезд "Ніч химер" программы "Зірковий шлях" канала "Украина" самые популярные украинские артисты рассказали, какие из услышанных о себе сплетен их больше всего поразили и порадовали. Например, Ольга Сумская о себе слышала уже сколько нелепостей, что ничему не удивляется.

"Ой! Что только не писали! Например, что у меня любовники, я страшная стерва, что я себе сделала карьеру через постель. Я не обращаю на это внимания", – призналась актриса Ольга Сумская журналистам "Ранку з Україною".

Ольга Сумская (фото: "Украина")

Популярную певицу Alyosha уже тоже невозможно поразить новостями о ней же, и это неудивительно, ведь журналисты как только не "оскорбляли" артистку.

"Писали, что я трансвестит, что я мастер по фехтованию с 9-ти лет или, например, что мой старший сын от первого брака", – смеясь, рассказала Alyosha на звездной вечеринке "Ніч химер".

Alyosha (фото: "Украина")

Тема детей знакома и Насте Каменских, особенно после свадьбы с Потапом артистке активно начали приписывали фиктивные "беременности".

"Я каждый месяц рожаю кого-то, у меня уже так много детей, что я даже сбилась с количества", – комментирует NK l Настя Каменских.

Настя Каменских (фото: "Украина")

А семья Алины Гросу была очень удивлена, когда таблоиды выдали певицу замуж за ее родного брата.

"Я была в шоке! Это когда я с братом пошла на красную дорожку, а потом написали, что это мой парень и мы с ним уже несколько лет. И я думаю, как же это так!?" – хмурясь, поделилась Алина Гросу в эфире канала "Украина".

Алина Гросу (​​​​​​​фото: "Украина")

Напомним, ранее Каменских призналась, благодаря чему второй раз стала "Певицей года".