Alyosha разоткровенничалась об измене и третьей беременности

Видео: певица Alyosha готова к третьему декрету (youtube.com/Світське життя)

Украинская певица Alyosha откровенно призналась, была ли измена в ее жизни, а также прокомментировала слухи о своей третьей беременности. Об этом говорится в "Светской жизни".

Отметим, что недавно исполнительница презентовала клип на песню Dama, в котором она вынашивает план мести мужчине, который предал ее. По словам Alyosha, ей самой измену переживать не приходилось, однако она смогла бы ее простить.

"Опыта, к счастью, еще нет, но могла бы. Если это просто измена и она не носит под собой никакой любви, то почему бы и нет", - сказала артистка.

Фото: Alyosha с мужем Тарасом Тополей (instagram.com/alyoshasinger)

В композиции Dama есть такие слова: "Нас чотири сонця, буде п’яте", которые спровоцировали слухи о третьей беременности артистки. По словам звезды, пока что она не ждет пополнения в семействе, но не была бы против еще одного ребенка.

"Не скрываю того, что я мечтаю о дочке. Когда она появится - только господу известно", - отметила певица.

Добавим, что Alyosha вместе с мужем Тарасом Тополей воспитывают двух сыновей - Марка и Романа.

Фото: Alyosha с мужем Тарасом Тополей (instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, украинская певица Alyosha трогательно рассказала о семейных традициях.

Ранее Alyosha заявила, что певцы и певицы из нашей страны, которые регулярно ездят с концертами в РФ, просто "не имеют такой черты, как любовь к Родине".

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Видео: РБК-Украина