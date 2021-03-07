Алина Гросу прокомментировала роман с Полянским и заговорила о свадьбе (видео)

Известная украинская артистка Алина Гросу прокомментировала слухи об отношениях с Романом Полянским, а также заговорила о возможной свадьбе. По словам девушки, она пока не собирается никуда спешить. Более того, представит общественности своего супруга, когда у них уже будут общие дети.

В первую очередь девушка заявила о дружбе с Романом Полянским. Многие же поклонники певицы уверены, что ее с актером связывают романтические отношения.

Актер переехал из России в Киев вместе с певицей, а также познакомился со всей ее семьей и друзьями. Недавно Гросу и Полянский впервые появились на публике вместе. Певица пока о новых отношениях рассказывать не планирует.

"Я еще не говорила, что он мой парень. Как замуж буду выходить, тогда и скажу", – сказала Гросу.

Девушка не хочет, чтобы повторилась история, как с ее экс-мужем.

"Я не хочу спешить. Я так знакомила всех с мужем. Говорила, вот это он мой, а что из этого вышло? Теперь говорят: вот следующий, а когда следующий будет? Я этого так не хочу. Хочу показать человека и сказать, вот это мой человек, или уже даже с детьми, если это отец моих детей. Чтобы тогда все уже было понятно", – заявила артистка.

Стоит напомнить, что Роман Полянский – российский актер. Певица также рассказала, что он понемногу изучает украинский язык и окончательно переехал в Киев.