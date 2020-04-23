Алина Гросу подогрела слухи о беременности: На карантине мало кто планирует

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Гросу ответила на каверзные вопросы

На Instagram-странице программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», певица Алина Гросу призналась, почему муж иногда изолирует ее от себя, а также прокомментировала слухи о возможном пополнении в их семье.

По словам певицы, они с супругом тоже сидят дома на карантине. Алина старается держать себя в форме, однако домашняя еда нередко мешает этим планам.

«Мы очень хорошо проводим время на карантине – готовим, убираем. Иногда он меня самоизолирует, наверное, чтобы ему было спокойнее переживать это время. А так вообще все нормально, – говорит Алина Гросу в интервью каналу «Украина» и делится опытом, удается ли ей следить за весом на карантине. – Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят (еду – ред.), где-то до тысячи калорий я съедаю и все. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки. А есть мне нельзя. Поэтому я стараюсь заказывать пищу с ограничением калорий, чтобы не поправляться».

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Интересно, связан ли аппетит к домашним блюдам с вероятной беременностью певицы? Слухи об этом начали ходить после того, как она опубликовала фото с положительным тестом на беременность в своем микроблоге. Алина подписала снимки так: «Мы сами в шоке. Ура!». Но поскольку пост появился 1 апреля, многие восприняли его как шутку.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – заявила она в прямом эфире на Instagram-странице «Зіркового шляху».

Но поклонники Алины не покидали попыток расспросить больше о ее беременности. Один из них поинтересовался, хочет ли певица дочку.

«Доцю хочу, но сначала сына. А так – кого Бог даст», – ответила артистка. А на прямой вопрос журналиста канала «Украина», планируют ли супруги в ближайшее время пополнение в семье, Алина сказала: «На карантине мало кто планирует – оно или выходит, или нет».

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, когда в последний раз была под наркозом, и рассказала о "пластике".