Алина Гросу готовится к пополнению в семье

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

У любимой собаки певицы скоро родятся щеночки

23-летняя певица Алина Гросу недавно буквально взорвала сеть новостью о том, что летом она выходит замуж, а свадьба состоится не где-нибудь, а в Венеции. О радостном событии проговорилась ее крестная Ирина Билык. Теперь же сама артистка сообщила о грядущем пополнении в их семье.

Однако не стоит спешить поздравлять ее с беременностью - как рассказала девушка, скоро у ее любимой собаки появятся щенки.

Алина опубликовала летнее фото, на котором она сидит на берегу реки в бело-голубом платье с открытыми плечами и держит на руках милого щеночка породы акита-ину.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Готовим новые песни, снимаем новые фильмы..Все это очень хорошо!)) Но главную новость я то вам так и не сказала.....))) у нас скоро снова щеночки будут. Алина счастлива, ура", - поведала исполнительница.

Поклонники тут же принялись обсуждать подобные новости в жизни их любимицы, не забывая оставлять ей комплименты.

"Фотка шикарная, и все,что на ней - тоже)"

"Какая же вы красивая"

"Это какая порода? Похож на щенка с фильма Хатико)"

"Да Это реально счастье"

"Боже какая милота)"

"Куколка"

"Алина, ты прекрасна"

"Жемчужинка. Какая порода? Акита?"

"Очень милые"

"Кукла барби"

"Як спражня мавка"

"Алина, ты такая милая, что глаз не отвести, вся милашечка сладенькая"

"Боже ты просто НЯШЕЧКА, и щеночек тоже)но ты больше)"

Напомним, ранее по-весеннему яркая Алина Гросу восхитила эффектным спортивным look'ом.

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