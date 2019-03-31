Алина Гросу готовится к пополнению в семье

У любимой собаки певицы скоро родятся щеночки
23-летняя певица Алина Гросу недавно буквально взорвала сеть новостью о том, что летом она выходит замуж, а свадьба состоится не где-нибудь, а в Венеции. О радостном событии проговорилась ее крестная Ирина Билык. Теперь же сама артистка сообщила о грядущем пополнении в их семье.
Однако не стоит спешить поздравлять ее с беременностью - как рассказала девушка, скоро у ее любимой собаки появятся щенки.
Алина опубликовала летнее фото, на котором она сидит на берегу реки в бело-голубом платье с открытыми плечами и держит на руках милого щеночка породы акита-ину.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Готовим новые песни, снимаем новые фильмы..Все это очень хорошо!)) Но главную новость я то вам так и не сказала.....))) у нас скоро снова щеночки будут. Алина счастлива, ура", - поведала исполнительница.
Поклонники тут же принялись обсуждать подобные новости в жизни их любимицы, не забывая оставлять ей комплименты.
Напомним, ранее по-весеннему яркая Алина Гросу восхитила эффектным спортивным look'ом.
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