Алессандра Амбросио в крошечных трусиках поделилась "постельным" настроением

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель пожаловалась на дождливую погоду

Супермодель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Алессандра Амбросио – настоящий "ветеран" подиума. Хоть она и сняла тяжелые крылья, а также больше не участвует в показах легендарного бренда с 2017-го года, 38-летняя маникенщица продолжает радовать поклонников откровенными образами, но теперь уже со страницы микроблога Instagram. Во время отдыха на Мальдивах топ-модель не удержалась от серии соблазнительных фото в бикини, доказав в очередной раз, что находится в прекрасной форме! На свежих кадрах Алессандра продемонстрировала аппетитные формы в крошечных трусиках, но не на пляже, а в домашней обстановке.

На паре черно-белых снимков Амбросио позирует в постели. На ней – белоснежная удобная хлопковая футболка и едва различимые микроскопические трусики. Она подперла голову рукой и облокотилась о кровать. На одном из снимков модель мечтательно смотрит в даль, а на втором – прожигает взглядом объектив фотографа.

"Неужели ты не видишь, это всего лишь дождливый день.. Нет необходимости выходить на улицу", - оставила подпись под фотосетом манекенщица.

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Расслабленное настроение модели передалось и ее поклонникам. Они не устояли перед провокационными горячими фото Амбросио и забросали ее комплиментами. "Как же это сексуально!", "Так горячо", "Красавица", "Идеальная", "Сексуальная королева", - оставляли восторженные отклики комментаторы.

Алессандра Амбросио и ее сын Ноа Феникс (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Стоит отметить, что сейчас Алессандра с семьей отдыхает на Мальдивах и демонстрирует роскошную фигуру в купальнике. Похоже, дождь на курорте быстро прошел, и вновь из-за туч появилось солнце, ведь модель вместе с детьми отправилась на пляж. Она опубликовала фото в черном бикини, а также показала, как ее сын Ноа Феникс играет у океана.