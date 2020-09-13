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Алена Шоптенко рассекретила впечатляющий танец с Винником для Танцев со звездами 2020

Воскресенье 13 сентября 2020 21:24
Алена Шоптенко рассекретила впечатляющий танец с Винником для Танцев со звездами 2020
Алена Шоптенко и Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
Автор: Ольвия Агаркова

Звездная танцевальная пара показала фрагмент танцевальной репетиции

Алена Шоптенко и Олег Винник во втором прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2020" нарвались на критику судей и даже зрителей после ча-ча-ча на главном паркете страны. Хореограф заступилась за звездного партнера, а он поблагодарил ее за поддержку. Теперь пара с двойным рвнием принялась за репетиции нового номера. Алена показала фото и видео подготовки к третьему прямому эфиру.

Пара запечатлена во время одного из танцевальных этюдов. Олег держит Алену на руках, а она легко доверилась партнеру.

"Целую неделю мы с @olegg.vynnyk готовились к тому, чтобы поделиться с вами нашим новым танцем", - написала Алена.

Поклонники пары сразу оценили ролик, в котором хореограф рассекретила фрагмент репетиции. Грация, легкость и танцевальные па заинтриговали зрителей. А самые внимательные рассмотели повязку на локте у певица. "С нетерпением ждем новый танец! А что у Олега с локтем, то ли повязка, то ли эластичный бинт?" - поинтересовался один из пользователей сети.

  • Вау, уже нравится! С нетерпением ждем
  • Болеем за Вас. Удачи!
  • Отлично смотритесь в паре!
  • Ви найкращі
  • Безумно ждем! Вы самые лучшие
  • О,вже дуже цікаво

Скриншот комментариев

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Новости Украины Новости шоу-бизнеса Танцы со звездамиОлег ВинникАлена Шоптенко
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