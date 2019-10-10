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ALEKSEEV освоил "доску" для съемок нового клипа "Камень и Вода" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.10.2019 - 13:43
ALEKSEEV освоил "доску" для съемок нового клипа "Камень и Вода" (видео)
ALEKSEEV на съемках нового клипа (фото: пресс-служба артиста)

Интересно, что песня была написана и клип был снят на нее в Исландии!

Премьера нового клипа ALEKSEEV под названием "Камень и вода" объединила легендарных творцов украинского шоу-бизнеса: автором музыки для песни выступил Руслан Квинта, над словами работали Руслан Квинта и Андрей Француз, а режиссером видео стал Алан Бадоев!

Интересно, что финальные строчки трека "Камень и вода" Руслан Квинта дописывал, находясь в романтическом путешествии в Исландии. Неожиданностью для самого композитора стало то, что спустя немного времени, песня вернулась на свою творческую родину. Но уже с другой миссией – обрести достойную визуализацию. Именно в Исландии, в стране невероятных пейзажей и волшебной природы, был снят клип на новый сингл ALEKSEEV.

ALEKSEEV - Камень и Вода

Диковинную красоту местных ландшафтов перенёс в кадр именитый режиссёр Алан Бадоев и его команда.

"Все случилось очень спонтанно! Алан предложил идею клипа и съемки в Исландии, и мы согласились без раздумий. Нет места на Земле, где можно было бы гармоничнее визуализировать песню "Камень и вода". Не просто так, именно там она была рождена Русланом. Такой нетронутый девственной природы я никогда не видел. Это перевернуло мое сознание. Исландцы спокойно могут пить воду из-под крана, вся растительность привезена из других стран, поскольку в самой Исландии ничего не растет, каждое дерево охраняется государством, также нигде вы не найдете мусора на улице. Люди тщательно берегут свою страну от загрязнения. Хочу, чтобы каждый, кто посмотрит это видео, хотя бы на долю почувствовал то, что пережил я, будучи там. Наша планета невероятна. Так важно ее любить и ценить", - поделился эмоциями ALEKSEEV.

ALEKSEEV освоил &quot;доску&quot; для съемок нового клипа &quot;Камень и Вода&quot; (видео)

ALEKSEEV освоил &quot;доску&quot; для съемок нового клипа &quot;Камень и Вода&quot; (видео)

Специально для клипа ALEKSEEV научился кататься на скейте, стилистами был разработан образ для артиста для которого использовали уникальную ткань. Всю магию съемок на новую видео-работу "Камень и вода" артист уже сейчас приглашает посмотреть на своём YouTube-канале и в эфире музыкальных телеканалов.

ALEKSEEV освоил &quot;доску&quot; для съемок нового клипа &quot;Камень и Вода&quot; (видео)

ALEKSEEV освоил &quot;доску&quot; для съемок нового клипа &quot;Камень и Вода&quot; (видео)

ALEKSEEV в новом клипе Камень и Вода (фото: пресс-служба артиста)

Поклонники артиста уже успели прокомментировать его новую видеоработу:

  • "Честно, я сто раз убеждаю что когда я слушала песню, те же самые цвета и кадры представляла. Никита, спасибо за это волшебство!"
  • "Спасибо автору за песню, Никите за душевное исполнение, а режиссеру за красивый клип! Получилась прекрасная совместная работа, которую хочется слушать и смотреть!"
  • "Авторы песни + клип—Достойная,красивая работа!"
  • "Это настолько мощно, что отнимает дар речи!"
  • "Молодец. Я в конце клипа ждала начало рассвета.... Но, все равно, красиво"

ALEKSEEV освоил &quot;доску&quot; для съемок нового клипа &quot;Камень и Вода&quot; (видео)

Скриншот комментариев: youtube/ALEKSEEV

Напомним, ранее Алина Гросу ошарашила поклонников заявлением - артистка едва не погибла на съемках нового клипа на песню "Луна"! Певица подчеркнула, если бы не ее муж Александр, моголо бы случиться необратимое.

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