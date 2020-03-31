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Александр Рыбак показал как проводит время на карантине в Осло (ВИДЕО)

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2020 - 17:05
Александр Рыбак показал как проводит время на карантине в Осло (ВИДЕО)
Александр Рыбак (фото: пресс-служба)

Александр показал, как проводит время дома в Осло во время карантина.

Во время карантина каждый артист старается подбодрить и воодушевить фанатов. Не исключение и победитель Евровидения, норвежский певец и скрипач Александр Рыбак. Артист, во время самоизоляции, записал видеообращение к поклонникам.

Как стало известно из видео, Рыбак пишет новую музыку, играет на приставке. Музыкант соблюдает все правила. Только режим строгого карантина и отсутствие паники помогут миру справится с нынешней ситуацией, – уверяет артист.

Также, победитель «Евровидения-2009» поделился, что он крайне расстроен из-за переноса конкурса «Евровидение-2020» на 2021 год из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Александр Рыбак был приглашен выступить в финале Евровидения 2020 в Нидерландах, как один из ярчайших победителей песенного конкурса. В своем видео артист поддержал всех конкурсантов, которые по причине переноса конкурса, вынуждены будут переписывать свои песни.

«Привет из Норвегии! Мы тут сидим, развиваем наши таланты... Евровидение 2020 отменили. Мы как раз планировали очень классный номер для финала 16 мая. Я сочувствую новым артистам, которые стремились завоевать Европу. В то же время, я очень рад, что автоматически всех пригласили на следующий год. Так что, я очень надеюсь, что национальные отборы следующего года будут уважать это важное решение.

А до этого будем мыть руки! Люблю вас!» – прокомментировал Александр Рыбак происходящие события.

Как рассказала директор Александра Рыбака – Яна Прядко, все весенние выступления артиста перенесены. События на лето также пока на паузе, так как важнее всего здоровье людей и безопасность.

С момента победы на Евровидении, Александр Рыбак записал несколько студийных альбомов, снял уже более 20 клипов. А в конце прошлого года, певец презентовал мюзикл «Trolle», созданный по мотивам одноименной детской книги, написанной им самим.

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