Ахтем Сейтаблаев стал возлюбленным солистки трио "Мар'яничі" (видео)

Марьяна Савка и Ахтем Сейтаблаев (фото: пресс-служба)

Эта и другие композиции прозвучат 13 марта в столичном Доме звукозаписи в сопровождении Оркестра народной и популярной музыки Украинского радио

Трио «Мар'яничі» выпустило первый сингл и видеоклип на песню «Колихай». Композиция войдет в альбом, который группа записывает на львовской студии FONiЯ records. Релиз готовят на 13 марта - именно к прем'ерк концерта-спектакля «Не відпускай!» в киевском Доме звукозаписи Украинского радио. Трио «Мар'яничі» выступит на одной сцене с Оркестром народной и популярной музыки Украинского радио под руководством Михаила Пикульского. Роли главных героев действа исполнят певица, поэтесса Марьяна Савка и актер, режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Трио «Мар'яничі» — «Колихай»

В репертуаре трио «Мар'яничі», созданного известной львовской писательницей и издательницей Марьяной Савкой, пианистом Юрием Романовым и гитаристом Сергеем Гуриным, - более 20 авторских песен. Летом 2018-го группа впервые выступила на фестивале «Остров Европа» в Виннице и с тех пор дала 13 концертов по Украине. Символично, что именно «Колихай» была первой авторской песней, которую Марьяна Савка написала для «Мар'яничів».

«Наше тріо «Мар‘яничі» існує півтора року, - говорит Марьяна. - За цей час ми концертували в багатьох містах України, були учасниками фестивалів, маємо кілька концертних програм. Я вважаю, що це велика знахідка - мої друзі-музиканти, піаніст Юрій Романів та гітарист Сергій Гурін. З ними в мене відкрився якийсь прихований композиторський потенціал. З ними дуже легко працювати. Юра - унікальний піаніст, надзвичайно швидко входить в матеріал, має чудове музичне мислення, створює красиві аранжування. Сергій має колосальний досвід як гітарист і в підготовці до концерту-вистави «Не відпускай!» в нього було величезне завдання: він зробив оркестровки до всіх пісень».

Идея совместить львовское трио и Оркестр народной и популярной музыки Украинского радио на одной сцене принадлежит Дмитрию Хоркину - генеральному продюсеру RU: Украинское радио. С художественным руководителем и главным дирижером оркестра Михаилом Пикульським трио «Мар'яничі» будет работать впервые, однако, как уверяет Марьяна Савка, - сразу нашли общее видение и желание делать этот проект.

В концерте-спектакле «Не отпускай!» Марьяна Савка выступит одновременно как автор песен и сценария, а также и как певица, и как актриса:

«Прийняла це як творчий виклик й написала сценарій дійства у формі поетичного діалогу між чоловіком і жінкою, які зустрілися випадково в аеропорту й ця зустріч стала поворотною у їхніх долях. Чоловічу роль я відразу запропонувала Ахтему Сеітаблаєву. Мені подобається його акторське амплуа, харизма, тембр голосу і громадянська позиція. І мені надзвичайно імпонує той факт, що Ахтем, який народився не в Україні, зростав не в україномовному середовищі, тим не менше, прекрасно володіє українською. Я дуже хочу, щоб Ахтем заспівав колискову кримськотатарською мовою - тим паче, що у концерті є момент, коли це буде дуже доречно», - приоткрыла подготовку к концерту-спектаклю писательница.

Музыканты не скрывают, что концерт-спектакль «Не отпускай!» на киевской сцене не остановится и уже в апреле аналогичное действо смогут посетить львовяне.