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Афродита: жена MONATIK'а похвасталась фигурой в купальнике на пляже Майами

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.11.2019 - 13:27
Афродита: жена MONATIK'а похвасталась фигурой в купальнике на пляже Майами
Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)

Вместе с мужем Ирина путешествует по США

Украинский артист Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, сейчас вместе с женой Ириной и творческой командой путешествует по США, совмещая работу и отдых. Он старается не слишком афишировать свою личную жизнь, однако иногда все же делится милыми снимками в сети. Так, певец показал красочный снимок с супругой из "самого счастливого места на Земле" - Диснейленда. А сейчас они находся в Майами, и Ирина не упустила случая понежиться на пляже у океана.

На своей странице в Instagram, на которой, к слову, она недавно сменила свою девичью фамилию Демичева на Монатик, девушка поделилась атмосферным фото. Она позирует на белоснежном песке в раздельном черном купальнике с высокой талией, демонстрируя стройную фигуру. Жена артиста запустила руку в волосы и задумчиво смотрит вдаль. Кадр получился невероятно ярким и красивым!

"Маями, до самых скорых встреч", - подписала фото Ирина.

Афродита: жена MONATIK'а похвасталась фигурой в купальнике на пляже Майами

Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)

В комментариях пользователи сети тут же принялись осыпать ее комплиментами, восхищаясь ее фигурой и красотой.

  • Неземная!!!!
  • Очень КРАСИВЫЙ кадр!
  • Иришааааа, огненная русалочка
  • Красавиця
  • Какая же там красота
  • Вах какая горячая девушка, при виде тебя все тает температура растет растет растет
  • Сильно красивая
  • невероятная
  • Красотка
  • Шикарная
  • Афродита!!

Афродита: жена MONATIK'а похвасталась фигурой в купальнике на пляже Майами

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее MONATIK очаровал трепетным снимком с сыновьями в Вене.

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