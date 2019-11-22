Афродита: жена MONATIK'а похвасталась фигурой в купальнике на пляже Майами

Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)

Вместе с мужем Ирина путешествует по США

Украинский артист Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, сейчас вместе с женой Ириной и творческой командой путешествует по США, совмещая работу и отдых. Он старается не слишком афишировать свою личную жизнь, однако иногда все же делится милыми снимками в сети. Так, певец показал красочный снимок с супругой из "самого счастливого места на Земле" - Диснейленда. А сейчас они находся в Майами, и Ирина не упустила случая понежиться на пляже у океана.

На своей странице в Instagram, на которой, к слову, она недавно сменила свою девичью фамилию Демичева на Монатик, девушка поделилась атмосферным фото. Она позирует на белоснежном песке в раздельном черном купальнике с высокой талией, демонстрируя стройную фигуру. Жена артиста запустила руку в волосы и задумчиво смотрит вдаль. Кадр получился невероятно ярким и красивым!

"Маями, до самых скорых встреч", - подписала фото Ирина.

Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)

В комментариях пользователи сети тут же принялись осыпать ее комплиментами, восхищаясь ее фигурой и красотой.

Неземная!!!!

Очень КРАСИВЫЙ кадр!

Иришааааа, огненная русалочка

Красавиця

Какая же там красота

Вах какая горячая девушка, при виде тебя все тает температура растет растет растет

Сильно красивая

невероятная

Красотка

Шикарная

Афродита!!

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее MONATIK очаровал трепетным снимком с сыновьями в Вене.