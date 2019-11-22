Афродита: жена MONATIK'а похвасталась фигурой в купальнике на пляже Майами

Вместе с мужем Ирина путешествует по США
Украинский артист Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, сейчас вместе с женой Ириной и творческой командой путешествует по США, совмещая работу и отдых. Он старается не слишком афишировать свою личную жизнь, однако иногда все же делится милыми снимками в сети. Так, певец показал красочный снимок с супругой из "самого счастливого места на Земле" - Диснейленда. А сейчас они находся в Майами, и Ирина не упустила случая понежиться на пляже у океана.
На своей странице в Instagram, на которой, к слову, она недавно сменила свою девичью фамилию Демичева на Монатик, девушка поделилась атмосферным фото. Она позирует на белоснежном песке в раздельном черном купальнике с высокой талией, демонстрируя стройную фигуру. Жена артиста запустила руку в волосы и задумчиво смотрит вдаль. Кадр получился невероятно ярким и красивым!
"Маями, до самых скорых встреч", - подписала фото Ирина.
Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)
В комментариях пользователи сети тут же принялись осыпать ее комплиментами, восхищаясь ее фигурой и красотой.
Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)
Напомним, ранее MONATIK очаровал трепетным снимком с сыновьями в Вене.