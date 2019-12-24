В Африку гулять: Кэтрин Зета-Джонс с мужем и детьми устроили "жаркие" рождественские каникулы

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса с мужем отправилась в Африку

Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем – голливудским актером Майклом Дугласом – и детьми решили устроить рождественские каникулы не на каком-то заснеженном курорте, а в жаркой Африке. Об этом своим фанатам звезда сообщила на своей странице в Instagram, выложив массу фото и видео из путешествия.

Вся семья отправилась в Африку (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

В путешествии вся семья: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс, 75-летний Майкл Дуглас, а также их дети: 19-летний Дилан и 16-летняя Кэрис уже успели побывать в ЮАР и Ботсване, а сейчас добрались до Зимбабве посетить массу достопримечательностей, отправиться на сафари, а также сделать массу совместных трогательных снимков. "Приветствие из Зимбабве – наблюдаем за балетом, купание слонов. Красота в природе питает душу", – написала актриса под фото, где предстала вся семья.

Кэтрин и Майкл (видео: instagram.com/catherinezetajones)

Кэтрин надела для прогулки белые узкие брюки, свободного розовую кроя рубашку. Образ завершили серьги-кольца и гладкая укладка. Майкл был одет в рубашку с тропическим принтом, розовые шорты, а также прихватил с собой соломенную шляпу. Кэрис, которая уже делает первые шаги в мире моды, став лицом новой серии сумок от Fendi, а также часто снимается для глянцевых журналов, выбрала стильный образ. Его составили брюки болотного оттенка с накладными карманами в стиле сафари и топ с ярким принтом, а завершили его подвеска. Дилан также предпочел классику сафари: белая рубашка, шорты до колен с ремнем, шляпа и темные солнцезащитные очки. Все члены семьи выглядит счастливыми и невероятно стильными!

Отпуск семья проводит весело (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Позже Кэтрин выложила живописный ролик, где они с Майклом идут по деревянному мосту, подписав его также забавно: " Супружеская пара в кустах. Сегодня в Африке". Майкл также не остался в стороне от соцсетей. Он постит не меньше фото: природы, животных, всей семьи и собственных селфи.