Абсолютное счастье: Светлана Лобода умилила нежным кадром с малышкой Тильдой

Фото: Светлана Лобода с дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

Певица наслаждается каникулами вместе с любимыми дочерьми

Светлана Лобода устроила себе расслабленный пляжный отдых в компании любимых дочерей - Евы и Тильды. Где именно они находятся, певица некоторое время держала в тайне, однако при этом с удовольствием делится в сети красочными кадрами, хвастаясь роскошной фигурой в купальнике и показывая окружающие их райские красоты. Звезда наслаждается семейными моментами с малышками и хочет поделиться своим счастьем с поклонниками.

Так, Светлана опубликовала в Instagram невероятно нежный и теплый снимок с младшенькой Тильдой, которой этой весной исполнится два года. Артистка в серой пляжной накидке и солнцезащитных очках сидит на шезлонге и придерживает за руку и попу малышку, которая стоит спиной к камере.

Отметим, что Лобода пока что предпочитает не показывать лицо младшей дочери и снимает ее лишь со спины или сбоку. Старшая Ева же с удовольствием фотографируется вместе с мамой.

Заодно знаменитость раскрыла, где они отдыхают - она выбрала Мексику, которую очень любят Потап и Настя Каменских.

"как же я люблю, когда мои детки рядом...абсолютное счастье", - прокомментировала Светлана.

Фото: Светлана Лобода с дочерью Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники артистки пришли в восторг от трогательного кадра семейной идиллии и засыпали ее умиленными комментариями.

любовь!!)) сладкая булочка

Ножки кнопочки - булочки

Я тоже рада, что они хоть с мамой побудут. время вместе проведёте

Пирожочек сладенький

Какие сладкие ножки

Боже, как мило!

Меня сейчас разорвет от умиления...

Сладенький пирожок

Крошечка, пусть будет здоровенькой и счастливой девчонкой

Это огромное счастье

Оооу, я расстаяла. как нежно

Топотушечка

Самое любимое фото!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками.