Абсолютно одинаковые: Маша Ефросинина удивила сходством сына с дорогим ей человеком

Ведущая поделилась архивным семейным снимком
Маша Ефросинина часто показывает в своей ленте Instagram сыночка Сашу, а вот дочь Нана появляется аккаунте ведущей нечасто. Все потому, что девушка не любит публичности и всячески ее избегает. Недавно Нана сделала исключение и позволила маме опубликовать их совместное невероятно атмосферное домашнее фото. А вот 9 мая Маша решилась впервые показать дорого ей человека, на которого поразительно похож Саша.
Им оказался дедушка ведущей по папиной линии. Саша и прадедушка никогда не виделись, ведь мужчины не стало до появления мальчика на свет, зато они очень похожи.
"Между этими фотографиями 75 лет! Прадед и правнук, которые не встретились в одной жизни, но имеют абсолютно одинаковые черты лица! И этот маленький курносый нос заостряется еще больше, когда слушает мои рассказы о защитниках и смелых солдатах, отдавших свои жизни, защищая нашу свободу! Я учу своих детей миру, состраданию и умению протянуть руку помощи даже тому, кто обидел. Я не хочу войн. Да и Планета нам сегодня тоже красноречиво показывает, что просит мира!" - написала Маша.
Дедушка и сын Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"А мне все пишут , что на меня похож", - уточнила сестра Маши, Лиза. "Смотри, он - твой дед, я - твоя сестра! Все сходится", - выстроила логическую цепочку теледива
"Є дещо у Саші від прадідуся, це захист всіх від зла. Недарма ж дитина обожнює форму поліцейського", - заметила одна из поклонниц Маши. "Я теж про це подумала, коли писала", - подтвердила ведущая.
Поклонники Маши подтвердили - правнук и прадедушка похожи как две капли воды.
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Ранее Маша Ефросинина озвучила основополагающее правило стройности.