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"А Настя приедет?" Потап показал яркие кадры отдыха с сыном в Греции

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.08.2019 - 19:32
"А Настя приедет?" Потап показал яркие кадры отдыха с сыном в Греции
Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Артист вместе с друзьями и сыном отлично проводит время в Греции

Украинский продюсер и артист Потап устроил себе отпуск несколько раз этим летом - сначала он насладился отдыхом в Италии с любимой супругой Настей Каменских, а после перерыва на работу снова отправился релаксировать к морю - на этот раз с сыном от первого брака с Ириной Горовой, 10-летним Андреем. Компанию им составили друзья музыканта со своими детьми.

Красочными кадрами совместного отдыха Потап поделился на своей странице в Instagram. Судя по ним, Андрей и остальные мальчишки в компании - хорошие друзья и просто замечательно проводят время, гуляя по живописным местам и развлекаясь на пляже.

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Фото: Потап увез сына на отдых в Грецию (instagram.com/realpotap)

Кроме фото довольного Андрея, который, к слову, ранее уже успел отдохнуть в Турции с мамой и старшей сводной сестрой, артист также выложил милое видео, на котором он плещется в море вместе с тремя мальчиками и весело подбрасывает их, кидая в воду.

"3 на одного!" - шутливо прокомментировал ролик Потап.

Видео: Потап увез сына на отдых в Грецию (instagram.com/realpotap)

Подписчики умиляются очаровательным кадрам и отмечают, что Алексей - отличный отец. Некоторые интересуются, где же его жена Настя Каменских и приедет ли она позже, чтобы составить им компанию.

  • Аййй, как на папочку похож. Красавец
  • Ну и стандартный вопрос: а где Настя?
  • Красень
  • А Настя приедет?
  • Видно что Леша очень хороший отец
  • Потап, хорошо вам отдохнуть!!!!
  • Хороший парень!
  • Крутой, классное фото
  • Такой серьёзный
  • Милашка Какой!
  • Красивый мальчик

&quot;А Настя приедет?&quot; Потап показал яркие кадры отдыха с сыном в Греции

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, Потап очаровал сеть фото со спортивным сыном Андреем. Звездный отец с сыном поиграли в теннис.

Отметим, что недавно сын Потапа Андрей отдохнул в Турции вместе с мамой Ириной Горовой и сводной сестрой Натальей. Экс-супруга продюсера засыпала сеть красочными фото семейного отдыха с детьми.

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Новости Украины Потапотдыхсын
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