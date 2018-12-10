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"А вот и мы": Яна Соломко поделилась редкими совместными фото с мужем

Lite » Звезды 10.12.2018 - 12:46
"А вот и мы": Яна Соломко поделилась редкими совместными фото с мужем
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица и ее супруг посетили Нью-Йорк

Популярная украинская певица и телеведущая Яна Соломко, которая ранее поделилась планами на будущее, порадовала поклонников редкими снимками. На своей странице в Instagram девушка опубликовала романтические совместные кадры с мужем Олегом, сделанные во время их поездки в Нью-Йорк (США).

&quot;А вот и мы&quot;: Яна Соломко поделилась редкими совместными фото с мужем

Фото: Яна Соломко с мужем (instagram.com/yana.solo)

На снимках пара позирует у красиво наряженной елки на улице, а также на босерском бое Василия Ломаченко с пуэрториканцем Хосе Педрасой. 

&quot;А вот и мы&quot;: Яна Соломко поделилась редкими совместными фото с мужем

Фото: Яна Соломко с мужем (instagram.com/yana.solo)

"А вот и мы. New York", - лаконично подписала фото Яна. 

&quot;А вот и мы&quot;: Яна Соломко поделилась редкими совместными фото с мужем

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Отметим, что таким образом певица развенчала слухи о расставании с супругом, которые активно гуляли в социальных сетях. Причиной этого стало то, что Соломко очень давно не публиковала общих кадров с мужем. Что ж, судя по всему, у пары все хорошо. 

Подписчики отметили, что Яна и Олег очень красивые и пожелали им счастья.

"Прекрасная пара", "Очень хорошенькие, берегите друг друга", "Шикарные", "Очень красивые и счастливые!!!!Любви и долголетия вам!!!",  "Счастья такой паре", "Ваш Папа вернулся", "Ой какие вы красивые и красочные", - пишут фолловеры в комментариях.

&quot;А вот и мы&quot;: Яна Соломко поделилась редкими совместными фото с мужем

&quot;А вот и мы&quot;: Яна Соломко поделилась редкими совместными фото с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, Яна Соломко вышла замуж в 2014 году. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Киру, которую певица родила в Майами.

Отметим, что Яна Соломко рассказала, что является основополагающим фактором в отношениях с ребенком.

Ранее мы писали, что Яна Соломко выпустила чувственный клип на песню "Мата Хари" под "царской" фамилией. 

Мы также сообщали, что Яна Соломко снялась в чувственной фотосессии для коллекции "TENDER MORNING".

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