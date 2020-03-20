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"А можно без языка?" Регина Тодоренко в серебристом мини ответила хейтерам

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.03.2020 - 16:34
"А можно без языка?" Регина Тодоренко в серебристом мини ответила хейтерам
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая отметила, что они - ее мотиватор становиться еще лучше

Популярная телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко любит общаться со своими поклонниками в сети - она активно ведет страничку в Instagram, где у нее 7,4 миллиона подписчиков. Звезда публикует милые семейные кадры с мужем Владом Топаловым и сыночком Майклом, показывает фото из путешествий и делится откровенными историями о материнстве или работе. При этом среди позитивных комментариев нередко попадаются и гневные выпады в ее адрес.

29-летняя Регина эмоционально обратилась к завистникам - ведущая поблагодарила их за мотивацию становиться еще лучше и внимание к своей персоне.

Тодоренко сопроводила публикацию эффектными фото, на которых позирует в серебристом мини-платье, расшитом пайетками. Волосы теледивы уложены в высокую прическу, а на лицо она нанесла яркий макияж. На одном из снимков Регина кокетливо подмигнула и показала язык.

&quot;А можно без языка?&quot; Регина Тодоренко в серебристом мини ответила хейтерам

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

«Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная», «хватит дергаться», «как проститутка себя ведёт» «раньше ты была простая, а теперь....», «пока муж с ребёнком, она жопой крутит», «я бы вдул» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас! Обещаю быть лучше.
Вы - мой мотиватор, мой стимул, моя любовь!» - потроллила злопыхателей ведущая.

&quot;А можно без языка?&quot; Регина Тодоренко в серебристом мини ответила хейтерам

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Послание вызвало отклик и у супруга Регины Влада Топалова. "Кстати, я бы тоже, ну это, вдул бы", — обратился к возлюбленной певец. "Так это ты мне пишешь с разных аккаунтов?" — пошутила та в ответ.

Фолловеры тут же принялись осыпать Тодоренко комплиментами и призвали ее не обращать внимания на злые слова завистников.

  • Не слухайте нікого！Регіночко, ви чудо！
  • Да нееет..можно я скажу другое?! Ты красотка и такой пример, яркая, наполненная и лучистая
  • Бомбовая, приятно наблюдать за вашей семьёй
  • Обожаю вас! Вы наверное единственная кто ничего из себя не корчит. Такая искренняя и весёлая! Но очень умная и воспитанная!
  • Какое злые люди, нечем заняться ) лично я заряжаюсь от Вас позитивной энергией. спасибо
  • Регина! Вы прекрасна
  • Я тебя обожаю с самого первого появления в эфире. Побольше бы таких людей
  • Вы очень классная и позитивная
  • Умничка.и красавица Регина!!!Хорошо что не обижаешся на недоброжелатей..всему миру не угодишь...это факт!!
  • Региша! Умница, красавица, добрая душа! Радуете глаз не только красотой, но и богатым внутренним содержанием! Всего Вам самого хорошего!
  • Я прям от души посмеялась. Классный пост
  • Какое красивое платье! Обалдеть!

&quot;А можно без языка?&quot; Регина Тодоренко в серебристом мини ответила хейтерам

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко рассказала, как рождение ребенка изменило ее мировоззрение.

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