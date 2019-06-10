"А где конь?" Влад Яма перевоплотился в прекрасного принца

Танцовщик примерил эффектный наряд
Известный украинский танцовщик, хореограф и судья танцевальных шоу Влад Яма позабавил поклонников новым снимком в своем Instagram. На фото артист примерил образ "прекрасного принца", о чем сам же и сообщил.
Влад запечатлен у зеркала в дворянском наряде прошлых эпох - бархатном камзоле и штанах, украшенных вышивкой и оборками, а также шляпе в тон с плюмажем. Кроме того, на нем белые подштанники и танцевальные туфли. Танцор также эффектно вытянул руку в галантной позе и отставил ногу в сторону.
"Прекрасный Принц (ну или просто принц) к вашим услугам!.." - с юмором подписал публикацию Яма.
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Подписчики с восторгом восприняли такой образ своего любимчика и оставили много теплых отзывов. Некоторые в шутку поинтересовались, где же белый конь "принца".
Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)
Напомним, Влад Яма сделал неожиданное признание о любимой жене Лилиане.
Ранее Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции и поделились веселым видео.
Мы также писали, что Влад Яма основал "трио-блестящие" на отдыхе в Турции.