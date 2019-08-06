"А вам идет!" Лилия Ребрик удивила перевоплощением в "князиху"

Лилия Ребрик (фото: .instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также позирует на коне!

Телеведущая Лилия Ребрик действительно удивила поклонников необычным перевоплощением! На своей instagram-страничке ведущая популярной утренней программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" показала парочку фото в новом образе. Так, в кадре Лилия позирует на коне! И одета телеведущая соответствующее. На Ребрик – исторический костюм времен средневекового Киева. Непривычное бело-красное платье с широким золотым воротником. На ножках – красные сапоги. На голове длинный белый платок с украшениями.

Как выяснилось, телеведущая со съемочной группой активно готовится к праздничному эфиру утреннего шоу, приуроченного к 24 августа – Дня Независимости Украины! Конечно же, пока что детали этого эфира держат в секрете. Но уже понятно, что это будет что-то очень необычное. И кстати, на съемочной площадке также "засветился" и новый соведущий Ребрик – Анатолий Анатолич.

Лилия Ребрик на коне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, у себя в разделе сториз Ребрик уже успела опубликовать несколько бэкстейд-видео с подготовки нового эфира. Себя в непривычном наряде Лилия забавно назвала "князихой". Также Лилия примерила и кольчугу, которая весит 12 кг и считалась в свое время легко! Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

"Готовим для Вас с командой @ranok_ua что-то очень интересное ко Дню независимости! Обожаю такие съемки, такие локации, такие образы. А кони - они особенные. Еще с детства увлекалась ими. Смотря на них, хочется становиться лучше. Они вдохновляют!" –поделилась эмоциями Ребрик.

Скриншот поста: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:

"Супер))) Княгиня!"

"Очень к лицу"

"Вы идеальная женщина"

"А вам идет этот образ!"

"Княгиня Лилия!"

"Нас ждет что-то ну очень красивое"

"Очень хорошая, волшебная, добра, радостная наша Лиля"

"Красивое фото. Жду интересного действа! Мира нам всем!"

"Красота какая!!!! Вы замечательная"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим. Ребрик обещает, что теперь едва ли не каждое ее утро будет спортивным.

А до этого Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции. Напомним, что семья известной актрисы и ведущей совсем недавно вернулась из отдыха в Турции.