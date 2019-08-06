ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"А вам идет!" Лилия Ребрик удивила перевоплощением в "князиху"

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.08.2019 - 13:26
"А вам идет!" Лилия Ребрик удивила перевоплощением в "князиху"
Лилия Ребрик (фото: .instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также позирует на коне!

Телеведущая Лилия Ребрик действительно удивила поклонников необычным перевоплощением! На своей instagram-страничке ведущая популярной утренней программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" показала парочку фото в новом образе. Так, в кадре Лилия позирует на коне! И одета телеведущая соответствующее. На Ребрик – исторический костюм времен средневекового Киева. Непривычное бело-красное платье с широким золотым воротником. На ножках – красные сапоги. На голове длинный белый платок с украшениями.

Как выяснилось, телеведущая со съемочной группой активно готовится к праздничному эфиру утреннего шоу, приуроченного к 24 августа – Дня Независимости Украины! Конечно же, пока что детали этого эфира держат в секрете. Но уже понятно, что это будет что-то очень необычное. И кстати, на съемочной площадке также "засветился" и новый соведущий Ребрик – Анатолий Анатолич.

&quot;А вам идет!&quot; Лилия Ребрик удивила перевоплощением в &quot;князиху&quot;

Лилия Ребрик на коне (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, у себя в разделе сториз Ребрик уже успела опубликовать несколько бэкстейд-видео с подготовки нового эфира. Себя в непривычном наряде Лилия забавно назвала "князихой". Также Лилия примерила и кольчугу, которая весит 12 кг и считалась в свое время легко! Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

"Готовим для Вас с командой @ranok_ua что-то очень интересное ко Дню независимости! Обожаю такие съемки, такие локации, такие образы. А кони - они особенные. Еще с детства увлекалась ими. Смотря на них, хочется становиться лучше. Они вдохновляют!" –поделилась эмоциями Ребрик.

&quot;А вам идет!&quot; Лилия Ребрик удивила перевоплощением в &quot;князиху&quot;

Скриншот поста: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники телеведущей также поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:

  • "Супер))) Княгиня!"
  • "Очень к лицу"
  • "Вы идеальная женщина"
  • "А вам идет этот образ!"
  • "Княгиня Лилия!"
  • "Нас ждет что-то ну очень красивое"
  • "Очень хорошая, волшебная, добра, радостная наша Лиля"
  • "Красивое фото. Жду интересного действа! Мира нам всем!"
  • "Красота какая!!!! Вы замечательная"

&quot;А вам идет!&quot; Лилия Ребрик удивила перевоплощением в &quot;князиху&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Лилия Ребрик приятно удивила спортивным утром с новым соведущим. Ребрик обещает, что теперь едва ли не каждое ее утро будет спортивным. 

А до этого Лилия Ребрик покорила семейной идиллией в Турции. Напомним, что семья известной актрисы и ведущей совсем недавно вернулась из отдыха в Турции. 

Глаз не оторвать: Леся Никитюк заворожила красотами Украины на необычном фото "Эстетическое удовольствие": Маша Ефросинина потрясла завидной растяжкой
Новости Украины Лилия Ребриктелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь