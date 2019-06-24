"А где Аслан?" Ирина Билык развлекается в Венеции с экс-супругом

Фото: Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (.instagram.com/bilyk_iryna)

Бывшие супруги побывали на свадьбе Алины Гросу в Италии

На днях в Италии состоялась роскошная свадьба певицы Алины Гросу - 23 июня она сочеталась браком со своим возлюбленным Александром на вилле в Вероне. Торжество посетило немало звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых и крестная невесты Ирина Билык и ее бывший муж Дмитрий Коляденко. Похоже, что после свадебной вечеринки они решили продолжить знакомство с прекрасной Италией и отправились вместе в Венецию.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала красочное совместное фото с Дмитрием, на котором они запечатлены на площади Сан-Марко. Ирина одета в длинное серое платье в пол с геометрическим принтом, белые кроссовки и длинную накидку. На голове у нее красуется необычный головной убор фиолетового цвета и солнцезащитные очки.

Коляденко же выбрал для прогулки черную майку и джинсовые капри, а также кепку и ярко-красную сумку.

Фото: Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (.instagram.com/bilyk_iryna)

"Венеция - город влюбленных!!!" - провокационно подписала фото Билык.

Многие фолловеры отметили, что они прекрасно смотрятся вместе. Другие же поинтересовались, а где же законный муж артистки Аслан Ахмадов.

А где Аслан??

Вы с Коляденко созданы друг для друга

А где муж?

Кот базилио и лиса Алиса

Ира,я так понимаю что в городе влюбленных и у вас ....любовь?))

И всё-таки вы пара, как ни крути

Ира огонь

Это бразильский карнавал???

Оба сумасшедшие и творческие! Классно, что снова вместе. Никитин и Коляденко, те кто дарили крылья, это можно отследить по песням. Должен появиться однозначный хит!

Очень красиво.

Вы очень круто вдвоем смотритесь!!!

Вы такие позитивные, особенно Дима

Красиво смотритесь, Коляденко итальянского нрава, нужно принимать, понять и простить...просто красавцы....

Счастливая парочка

Скриншот комментариев (.instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном Глебом.

Ранее Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.