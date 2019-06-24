"А где Аслан?" Ирина Билык развлекается в Венеции с экс-супругом

Бывшие супруги побывали на свадьбе Алины Гросу в Италии
На днях в Италии состоялась роскошная свадьба певицы Алины Гросу - 23 июня она сочеталась браком со своим возлюбленным Александром на вилле в Вероне. Торжество посетило немало звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых и крестная невесты Ирина Билык и ее бывший муж Дмитрий Коляденко. Похоже, что после свадебной вечеринки они решили продолжить знакомство с прекрасной Италией и отправились вместе в Венецию.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала красочное совместное фото с Дмитрием, на котором они запечатлены на площади Сан-Марко. Ирина одета в длинное серое платье в пол с геометрическим принтом, белые кроссовки и длинную накидку. На голове у нее красуется необычный головной убор фиолетового цвета и солнцезащитные очки.
Коляденко же выбрал для прогулки черную майку и джинсовые капри, а также кепку и ярко-красную сумку.
Фото: Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (.instagram.com/bilyk_iryna)
"Венеция - город влюбленных!!!" - провокационно подписала фото Билык.
Многие фолловеры отметили, что они прекрасно смотрятся вместе. Другие же поинтересовались, а где же законный муж артистки Аслан Ахмадов.
Скриншот комментариев (.instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном Глебом.
Ранее Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.