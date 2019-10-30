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53-летняя Сальма Хайек демонстрирует аппетитные формы в пикантном бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.10.2019 - 22:35
53-летняя Сальма Хайек демонстрирует аппетитные формы в пикантном бикини
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда вновь показала горячие фото

Сальма Хайек не устает радовать подписчиков фото, на которых она явно пошла против всех законов времени. На последних снимках в своем микроблоге 53-летняя звезда предстала полуобнаженной – она позирует на пляже в откровенном купальнике. И хотя подписи Сальма сделала весьма ироничные – она шутит, что перепутала фото и текст, сами кадры вышли по-настоящему горячими и стильными.

53-летняя Сальма Хайек демонстрирует аппетитные формы в пикантном бикини53-летняя Сальма Хайек демонстрирует аппетитные формы в пикантном бикиниСальма покорила сеть стройной фигурой (фото: instagram.com/salmahayek)

Знаменитая актриса примерила розово-красный купальник, который подчеркнул все достоинства ее фигуры: пышный бюст, тонкую талию и роскошные бедра. На ней нет ни грамма косметики, и кожа буквально сияет красотой и свежестью. Пышные волосы она распустила по плечам. Актриса приняла соблазнительные позы, так что пост получился действительно жарким и набрал массу восторженных комментариев от ее поклонников. Фоловеры называют актрису "знойной", "королевой", "самой красивой в мире" и никак не могут поверить, что знаменитая красотка разменяла 6-й десяток.

53-летняя Сальма Хайек демонстрирует аппетитные формы в пикантном бикини

Сальма обожает природу (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, перед этим Сальма показала фото, где позирует с черепахой в лесу. И хотя акцент она сделала на любви к животным, взгляды поклонников все равно устремились на выдающееся декольте Сальмы.

53-летняя Сальма Хайек демонстрирует аппетитные формы в пикантном бикиниСальма в одной из рекламных кампаний (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, актриса обожает хвастаться своей безупречной, не меняющейся с годами внешностью. Недавно она показала архивные кадры вперемешку с современными, где позирует в джинсах, и найти отличия между ними действительно сложно. "Хорошая генетика или хорошие джинсы?", – пошутила актриса, намекая на свою ставшую в сети широко известной стройность.

Нет ничего лучше для перезагрузки: Сальма Хайек рассказала о страсти всей своей жизни Женщина-мечта: 53-летняя Сальма Хайек восхитила роскошным телом в соблазнительных нарядах
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