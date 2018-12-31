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52-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2018 - 12:18
52-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Физической форме актрисы можно только позавидовать

В период рождественско-новогодних праздников многие знаменитости отправляются в теплые края, чтобы отдохнуть от работы, расслабиться и обновить загар. Не стала исключением и 52-летняя голливудская актриса Сальма Хайек, которая ранее поразила кардинальной сменой имиджа. Яркими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Сальма запечатлена в цельном черном купальнике с шнуровкой на груди. Актриса фотографировалась в красивых позах в воде и на пляже, с удовольствием демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру.

52-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике52-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Где именно она отдыхает, Хайек решила не сообщать. Судя по лазурному цвету воды, это какие-то экзотические острова.

52-летняя Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Фото: Сальма Хайек (instagram.com/salmahayek)

Поклонники восхитились роскошной фигурой актрисы и забросали ее комплиментами в комментариях.

Напомним, ранее победительница Танцев со звездами Илона Гвоздева восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах. Девушка засыпала соцсеть снимками в бикини, демонстрируя свое гибкое тело.

Мы также писали о том, что Леся Никитюк в бикини повеселила оригинальным праздничным пожеланием.

Видео: РБК-Украина

 

 

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