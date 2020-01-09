47-летняя Камерон Диас принципиально отказалась от услуг няни: названа причина

Камерон Диас (фото: instagram.com/camerondiaz)

Камерон Диас точно не будет сниматься в кино в ближайшее время

Камерон Диас с головой ушла в материнство! Напомним, что в начале 2020 года, 3 января счастливая актриса официально объявила о рождении первенца. В 47 лет голливудская кинодива впервые стала мамой. Отцом ребенка является ее супруг — гитарист и бэк-вокалист группы Good Charlotte, 40-летний Бенджи Мэдден (пара официально расписалась 5 января 2015 года). Родители сразу же раскрыли имя новорожденной девочки — Рэддикс Мэдден!

Кстати, актриса заранее предупредила поклонников и СМИ, что в ближайшее время не будет постить фото дочери и рассказывать о каких-либо подробностях. Единственное, что нужно знать поклонникам, что девочка “действительно очень милая”.

Однако, как бы того не хотела Камерон, подробности о ее новом положении все равно всплывают в прессе. В комментарии журналу People друг Бенджи Мэддена признался, что звездная пара принципиально отказалась от услуг няни!

Так, звезда “Ангелов Чарли” все пять лет замужества мечтала о ребенке. Пара долго планировалась и готовилась. И вот, лишь 2020-й подарил им желанного первенца. И Камерон настолько этому рада, что готова отказаться от всего и проводит с дочкой все свободное время.

“Кэмерон хочет проводить каждую секунду с ребенком”, - говорит инсайдер изданию People. Так что супруги не будут обращаться к няням. А займуться воспитанием дочери самостоятельно.

Также друг семьи объяснил, как Диас и Мэддену все это время удавалось скрывать “интересное положение” семьи.

“Их близкие друзья были чрезвычайно лояльны. Поэтому неудивительно, что они смогли хранить это в тайне”, - объясняет источник.

Камерон Диас и Бенджи Мэдден (скриншот: instagram.com/cosmopolitansi)

Более того, теперь поклонникам точно не стоит ждать появления своей любимицы на ТВ-экранах. Отметим, что после брака Кэмерон практически перестала сниматься в кино. Тогда актриса откровенно призналась, что уже порядком устала от бесконечных съемок и напряженной работы. Она мечтала кардинально поменять образ жизни и стать “обычной женой, домохозяйкой и любящей мамой”. Ну что же, “супер блондинка” добилась своего. И может с головой уйти в новую для себя роль мамы.

Только вот окончательно уйти со страниц таблоидов ей вряд ли удастся. Во-первых, мировые СМИ ждут фото ребенка. Во-вторых, в сети появилась информация, что Камерон не рожала ребенка сама, а воспользовалась услугами суррогатной мамы.

На днях издание The Sun опубликовало парочку фото с Диас, сделанных в ноябре 2019 года, когда она должна была быть на последних месяцах беременности. Однако на фото Камерон выглядит очень стройной - в облегающей водолазке и утягивающих джинсах. И никаких признаков беременности.

Скриншоты: thesun.co.uk

Напомним, ранее возлюбленная Илона Маска, певица Клэр Буше (Grimes) показала поклонникам фото с округлившимся животиком.