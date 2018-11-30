20-летие "Караоке на Майдане": Игорь Кондратюк запустил масштабный флешмоб

Игорь Кондратюк (фото: пресс-служба)

"Обещаю поделиться и своими архивными фото", - заинтриговал популярный телеведущий

Совсем скоро один из самых популярных проектов украинского телевидения, который был создан Игорем Кондратюком и который стал рекордсменом "Книги рекордов Украины", будет отмечать юбилей – 20 лет в эфире. "Караоке на Майдане" - это одна из тех передач, которая в течение 20 лет беспрерывно каждое воскресенье собирает перед телевизорами миллионы украинских семей и тысячи желающих поучаствовать, на самих съемках, отметили в "Master Management".

Побороться за звание лучшего народного исполнителя смогли около 5 тысяч певцов из народа и профессионалов, музыкантов. А участниками "Караоке на Майдане" в свое время стали: Надя Дорофеева, Макс Барских, Наталья Валевская, Тина Кароль, Alyosha, Тарас Тополя, Павел Табаков, Яна Соломка, Александр Скичко, участники группы AVIATOR, Вика "Не Ангелы" и многие другие знаменитости.

Караоке на Майдане (фото: "Master Management")

К этому юбилею программы, ее автор и несменный ведущий "Караоке на Майдане" - Игорь Кондратюк запустил масштабный флешмоб в социальных сетях - #20роківКараокеНаМайдані и #моєКараокеНаМайдані. Присоединиться может каждый.

Если вы были участником передачи, "Караоке" гостило у вас в городе или вы были на съемках в Киеве, то скорее поднимайте свои домашние архивы в поисках фото или видео и выкладывайте их с хештегами #20роківКараокеНаМайдані и #моєКараокеНаМайдані в своих социальных сетях Инстаграм и Фейсбук. Самые интересные воспоминания получат лайки и репосты от официальной странички @karaoke_na_maidani, а также призы. Детали флешмоба можно узнать на официальной странице "Караоке на майдане" в инстаграм, а также на официальных страницах Игоря Кондратюка в фейсбук и инстаграм.

"Обещаю поделиться и своими архивными фото", - заинтриговал Игорь Кондратюк.

Как сообщалось ранее, известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк прокомментировал скандал с певцом Виталием Козловским, который после проекта "Шанс" был подопечным Кондратюка.

Также мы писали о том, что Кондратюк объяснил, как правильно пускать российских артистов в Украину.

Напомним, ранее известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк поделился своим мнением о выступлении Украины на Евровидении 2018.

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Видео: РБК-Украина