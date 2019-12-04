В 12-й раз: Сергей Бабкин рассекретил особенную семейную традицию на новый год

Сергей Бабкин (фото: ТК "Украина")

Семья Сергея и Снежаны Бабкиных уже точно знают, чем займутся на встрече Нового 2020 года

Известный украинский артист Сергей Бабкин на съемочной площадке праздничного шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказал, имеет ли он особенные планы празднования Нового года, и поделился личной семейной традицией.

Популярный музыкант и актер поделился особенным семейным подходом к празднованию новогодних праздников. Оказалось, Сергей Бабкин не любит все планировать далеко заранее, зато артист точно уверен в одном – праздники он проведет в семейном кругу.

"Новый год я обычно встречаю с семьей. В прошлом году мы были в Финляндии, а именно – в Лапландии, катались на лыжах. А этот праздник, пожалуй, отпразднуем дома, ведь пока планов на путешествие у нас нет, – прокомментировал Сергей Бабкин в эксклюзивном интервью журналистам канала "Украина". – Мы такая семья, которая никогда ни к чему не готовится. У нас есть единственное правило – в Новый год мы всегда отдыхаем. Это семейный праздник! Однажды только был промах, но тогда у меня еще не было семьи. Мы собираемся, вместе наряжаем живую елку, где-то 20-го декабря, и уже есть праздничное настроение".

Кроме того, музыкант поделился особой семейной традицией, которую придумала его жена Снежана. Она уже успела прочно закрепиться, как обязательный новогодний ритуал загадывания желаний в семье Бабкиных.

"В 2020-м мы с Снежаной вместе 12-й раз будет праздновать Новый год и двенадцатый раз – на маленькой бумажке будем писать 12 пожеланий, которые затем свернем в трубочку, засунем в новогодний шарик (каждый в свой). А в следующем году достанем старые, прочитаем и проанализируем, что осуществилось, а что нет, и сделаем это снова", – поделился Сергей Бабкин за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Сергей Бабкин на съемках новогоднего шоу (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, что не так давно Сергей Бабкин отпраздновал день рождения. По такому случаю его жена Снежана опубликовала романтические снимки из семейного альбома. Кадры были сделаны в разные периоды жизни влюбленных.