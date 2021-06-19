1000 метров над землей: Холостяк 11 Заливако с Богдан очаровали романтикой в Каппадокии
Главный герой Холостяка 11 Михаил Заливако вместе со своей избранницей Анной Богдан наслаждаются отдыхом в Турции. Парочке больше не нужно скрываться и они свободно демонстрируют свои чувства и страсть.
Влюбленные побывали в сказочной Каппадокии и поделились на своих страничках в Instagram красочными фото.
Там они исполнили давнюю мечту Ани и полетали на воздушном шаре.
Михаил выложил романтический снимок из корзины шара, на котором избранница нежно целует его в щеку.
"1000 метров над землей, обгоревшее лицо и она рядом. Шо по эмоции?" - написал бизнесмен.
Михаил Заливако и Анна Богдан на воздушном шаре в Каппадокии (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Богдан, в свою очередь, опубликовала фото, на котором любимый держит ее на руках, а она обхватила его ногами и руками и страстно целует. Девушка также поделилась эмоциями от пережитого впечатления.
Михаил Заливако и Анна Богдан не стесняются показывать страсть на отдыхе (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
"Как же это круто! Рада, что мы с Мишкой решились реализовать этот тур. Я всегда мечтала полететь на таком шаре… Когда-то это была лишь мечта. Сейчас - это уже реальность. Я не могу передать словами, какие эмоции испытываешь, когда поднимаешься вверх, когда наблюдаешь как десятки таких же огромных шаров поднимаются вместе с тобой. И о Боже… какой там невероятный вид", - рассказала Анна.
Пользователи сети радуются за пару и желают им счастья в комментариях.
- Рада за вас! Будьте счастливы!
- Любви вам и бесконечного счастья
- Красивые! Огромного вам Счастья и Любви!
- Неймовірно щасливі
- Люблю вашу пару
- Красивые
- Вы классные, искренне рад за вас
- Вы очень красивая пара.Очень рада за Вас. Крепкой и взаимной Любви Вам
- Вы крутые, на вас очень приятно смотреть, любите с каждым днём друг друга всё больше и больше и заряжайте этим других
К слову, на видео в сториз Аня и Миша показали момент знакомства с козами и индюками.
Михаил Заливако и Анна Богдан весело отдыхают в Турции
Напомним, что ранее Михаил и Анна рассказали о распределении семейного бюджета.