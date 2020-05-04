Всего 10 минут в день: Синди Кроуфорд показала универсальный комплекс для безупречной фигуры (видео)
Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Звезда опубликовала фитнес-видео из прошлого
Синди Кроуфорд славится своей отличной формой, а также любовью к спорту. Культовая модель 90-х в свое время записала массу обучающих фитнес-видео, упражнения из которых делает до сих пор. На днях 53-летняя супермодель опубликовала одно из них. Архивный ролик на 10 минут отлично подойдет для тех, кто вечно не может найти время на себя. Он позволит проработать все тело: от рук и ног до пресса и ягодиц.
Синди вдохновляет поклонников (видео: instagram.com/cindycrawford)
«10 минут тренировки… Пока мы все дома и стараемся не отставать от тренировок Facetime, я подумала, что сейчас самое время вытащить все мои видео из архивов... Мне все еще нравится философия Раду работать с тем, что у тебя есть, и стараться изо всех сил… Раз в неделю я буду публиковать IGTV, за которым вы можете следить. Я решила начать серию с соревнования #DenimShortsWorkout. Но нет – не ВСЕ мои тренировки подойдут для работы в перерывах! Наслаждайтесь... Надеюсь, это немного поможет и даст вам возможность попробовать что-то новое…», – написала Синди.
Синди до сих пор активно занимается (фото: instagram.com/cindycrawford)
Данная тренировка хороша тем, что вам не нужно никаких дополнительных приспособлений и аксессуаров – даже обуви. Только немного пространства и вдохновения становиться лучше! Итак, начинаем:
- Начать Синди советует с плавных движений и разминки. Ноги на ширине плеч, поднимаем руки по сторонам на вдохе и опускаем на выдохе. Повторяем 3-5 раз. Делаем плавные круговые движения головой: в одну и другую сторону. Теперь делаем круговые движения руками вперед и назад – по 5 раз в каждую сторону. Ноги поставьте на более широкое расстояние и выполните несколько круговых движений верхней частью тела, руки на бедрах. Затем переходим к разминке нижней части: делаем круговые движения бедрами в одну и другую сторону.
- Поставив ноги широко, делаем боковые выпады на одну и другую сторону. Постепенно углубляем приседания, стараемся хорошо растянуть внутреннюю поверхность бедер и икры. Носки при этом натягиваем.
- Скрестив ноги, делаем наклоны к прямым ногам. Не забудьте поменять перекрест ног и потянуться еще раз.
- После того как тело слегка разогрелось, делаем 10 приседаний. Ноги нужно поставить широко, носки направив в стороны, как в балете. Затем делаем по 10 выпадов на одну и другую ногу.
- Теперь ноги ставим примерно на ширине плеч, носки смотрят вперед. Выполняем еще 10 приседаний. Следите, чтобы колени не выступали за линию носков. А затем вновь – выпады. Ставим ноги вместе и вновь приседаем – 10 раз. И опять выпады. Встряхните ногами и переходим на коврик.
- Широко расставив руки, делаем 10 отжиманий с колен. Важно: руки в локтях сгибаются под углом 90 градусов, спина прямая. Старайтесь грудью тянуться к коврику. Затем руки ставим ближе друг к другу и еще 10 отжиманий. Теперь руки ставим еще ближе, локти в стороны, и вновь 10 отжиманий. Слегка потянулись и идем дальше.
- Ложимся спиной на коврик, ноги полусогнуты, руки за головой. Тянемся к коленям верхней частью тела, втягивая живот – 20 раз.
- Руки вытянуты вверх над головой, ноги полусогнуты и широко расставлены. На выходе поднимаемся в вертикальное положение, на вдохе ложимся.
- Одну ногу кладем на вторую, словно делая цифру 4. Тянемся противоположным локтем к согнутому колену 20 раз. Меняем ногу и делаем то же самое на другую сторону.
- Руки кладем под ягодицы ладонями вниз. Поднимаем согнутые в коленях ноги вверх и тянемся к подбородку, затем возвращаем на пол. Так 20 раз.
- Затем приподнимаем таз и делаем на весу пружинящие движения – 15-20 раз. Ноги согнуты в коленях, руки по сторонам, упор на плечи и верхнюю часть спины.
- Расслабляемся, притянув колени с груди.