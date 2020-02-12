Я — шмоточница: Маша Ефросинина призналась в своей зависимости

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая рассказала, как решила проблему излишка одежды

Маша Ефросинина - одна из самых стильных украинских ведущих и регулярно восхищает поклонников снимками в стильных нарядах от известных брендов, устраивая настоящий показ мод. Недавно теледива вместе с подругами побывала в Париже, где наслаждалась живописной архитектурой и также блистала в эффектных луках. Кроме того, она является владелицей собственного бренда домашней одежды.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала фото в ярком образе - на ней неоново-желтые брюки, бежевая водолазка и пиджак персикового цвета. Звезда призналась, что она зависима от одежды и ей очень сложно с ней расставаться, даже если вещь годами висит в шкафу и не носится.

Однако она старается с собой бороться и давать своим вещам вторую жизнь, чтобы они могли принести пользу еще кому-то.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Привет, я Маша Ефросинина. И я - шмоточница! Даже не шопоголичка, а именно шмоточница. Я люблю красивые вещи и люблю одеваться в них! Я заработала сама на каждую и Люблю все без исключения - буквально с каждым платьем или костюмом у меня свои ассоциации и воспоминания! Вот почему я всегда оставляла ваши вопросы: «Маша, куда Вы деваете все ваши вещи?» без ответа!

Потому что я их... никуда не деваю!!!! Они живут со мной: в шкафах, на полках, в коробках и даже в детских комнатах. И что самое тупое - большинство из них, я не ношу уже годами!

И знаете что? Я бы, может, так и не решилась с ними никогда расстаться, и когда-нибудь меня бы похоронили в склепе из моего шмота, если бы я не осознала, наконец, что эти вещи ещё способны принести двойную пользу: подарить кому-то из вас радость и спасти детскую жизнь! Поэтому я с лёгкостью отпускаю свои любимые платья, туфли, сумки, очки и прочее в их вторую жизнь! А вырученные от них средства пойдут на лечение подопечных нашего фонда.Вдруг вы давно хотели сделать что-то полезное и для себя, вэлкам на страницу @masha.charity.sale !" - откровенно поделилась Ефросинина.

Подписчики ведущей похвалили ее за такую прекрасную инициативу, а некоторые посетовали, что хотели бы приобрести что-то из вещей Маши, но к сожалению не совпадает размер.

Маша в тренде! Тоже теперь продавашка. Но как я Вас понимаю, тоже шмотница. Я отношу старые вещи на благотворительность.

Ви молодець! Добра справа!!!

Очень правильная инициатива!

Ух ты,отличная идея, Вы молодец!

Маша волшебная

Я Вами восхищаюсь! Вы Человек с большой буквы Ч! Спасибо Вам за это

Крутой образ

Очаровашка!!!

Шмотесса

Идеальная женщина.

Классная идея!

Красотка-и этим всё сказано!

Ну, какая же вы великолепная. Очень вдохновляете

Вы чудо

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина недавно вернулась из Парижа, где устроила девичник с подругами. Ведущая призналась, что во время поездки позволила себе по-настоящему расслабиться.