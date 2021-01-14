Украинка выиграла конкурс Миссис Вселенная: страстные фото красавицы

Виктория Любухина выиграла конкурс Миссис Вселенная (фото: instagram.com/viki_liub)

Украинская модель и актриса Виктория Любухина заняла первое место на конкурсе Миссис Вселенная, тем самым став первой вице-миссис Вселенная 2020, обогнав представительниц Австрии (Юлию Игнатченко) и России (Янину Ремезову).

Виктория Любухина (фото: instagram.com/viki_liub)

Отметим, что первый раз в истории связи с пандемией коронавируса конкурс проходил не в режиме живого телешоу с дефиле и выступлениями участниц, а посредством голосования онлайн. По условиям участницей могла стать только замужняя женщина от 25 до 55 лет, у которой должны быть дети. А также состоявшиеся женщины с опытом в помощи благотворительным фондам и участием в социальных проектах. По итогу голосования более 60 тыс. зрителей отдали за украинку свои голоса.

Виктория Любухина (фото: instagram.com/viki_liub)

"Я очень спокойно поначалу отнеслась к приглашению в участии, но через пару недель оказалось, что за меня голосуют десятки тысяч людей, и я выхожу в узкий круг финалисток, претендующих на главную корону. Оказалось, невероятно огромное количество друзей, далеких и близких, новых и старых стали не только поддерживать меня в Mrs. Universe 2020 своими голосами, но и приглашать к голосованию своих друзей. Я стала получать невероятное количество писем, звонков, сообщений с поддержкой... Я очень растрогана результатами и благодарна всем за поддержку!" - рассказала нам Любухина.

Виктория Любухина (фото: instagram.com/viki_liub)

Добавим, что Виктория уже много лет живет и работает в США, деля съемочную площадку с такими голливудскими звездами, как Дженнифер Лопес, Pitbull и DJ Khaled. А также регулярно появляется на международных обложках и в фешн историях Vogue, Elle, Cosmopolitan, Playboy, XXL и других всемирно популярных глянцев.

Виктория Любухина (фото: instagram.com/viki_liub)

Напомним, что недавно в сети показали женщину с самым красивым лицом в мире.

Ранее мы писали, что депутат из Николаева стала финалисткой "Миссис Украина 2020".