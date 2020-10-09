Уход за ножками: отличная увлажняющая маска для нежных стоп

Иллюстративное фото (pexels.com)

При регулярном применении кожа станет бархатистой и здоровой

Настоящая женщина безупречна во всём, она внимательно следит за состоянием своей кожи. Не секрет, что добиться состояния идеальности порой совсем непросто, особенно, если это касается ухода за кожей ног. Ухаживать за ногами необходимо, и не только для того, чтобы они были красивыми и привлекательными.

Стопы – это зона, где очень много биологически активных точек, отвечающих за здоровье многих внутренних органов. Ухаживая за ногами, мы можем улучшить своё самочувствие и продлить молодость – а это стоит того, чтобы приложить немного усилий. Домашняя маска для пяток — это манипуляция, направленная на смягчение ступней и легкое удаление огрубевшей кожи. Рекомендуется регулярно делать такие процедуры для предотвращения огрубевания дермы и появления трещин, пишет бьюти-блогер Марина на своей странице в Instagram.

Делая время от времени маски для ног, кожа на них станет бархатистой и здоровой, а ножки привлекательными и изящными!



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

⠀

Мёд 2 ст.л.

Любое растительное масло 6 ст.л.

Яблоко.



К мелко натёртому яблоку добавить масло и мёд, перемешать, разделить маску на 2 равные части, использовать смесь, распределив её по двум кускам марли, обернуть стопы, надеть носки. Маску держать 30 минут, потом смыть прохладной водой, ножки помазать кремом.



Применение: 3 раза в неделю.

Курс: 1 месяц.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, бьюти-блогер предложила рецепт эффективной маски для зоны вокруг глаз, которая избавит от морщин и отеков.

К слову, косметолог Ольга Петрунина опубликовала полезный чек-лист действий для красивой и сияющей кожи лица.