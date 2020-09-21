Як прибрати в'ялість шкіри при схудненні: дієві поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла, чому після скидання ваги шкіра стає в'ялою

В процесі схуднення багато хто помічає, що шкіра стала м'якою. Цей факт засмучує тих, хто стежить за своєю фігурою. Дієтолог Єва Шишова в Instagram поспішила заспокоїти тих, хто худне і дала поради, як боротися з в'ялістю шкіри.

Насправді, Ваша шкіра, яка була, така і залишилася. Не встигла вона за 1-3 місяці повністю змінитися, та ще й в гіршу сторону. Але факт залишається фактом. Тіло (не шкіра) стає дуже м'яким або, висловлюючись простою мовою, "в'ялим".

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І ми відразу засмучуємося - були такі пружні, а тепер все висить і бовтається... Цього як раз і треба радіти, адже розм'якшення жирової тканини і свідчить про її схуднення!



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Як це відбувається? Зменшується жировий прошарок. Підшкірний жир - це структура з мільйонів жирових клітин. А жирові клітини не віддають накопичений жир тільки в одному місці. Кожна клітинка трохи "худне". Наші обсяги зменшуються, а шкіра не встигає "стягуватися" з такою швидкістю.

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Уявіть, що подушка для літака, яка наповнена маленькими кульками - це щільна структура з жирових клітин в оболонці з шкіри. Заберіть частинку від кожної кульки, що вийде? Подушка стає м'якою і рихлою, так як між кульками з'являється простір. Точно так само відбувається і в нашому тілі, коли ми худнемо.

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Так що радійте, як тільки ви стаєте м'якими - ви худнете! І тут є тільки 2 рішення:



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дочекатися, коли тканини ущільнюються, зменшаться в обсягах, а шкіра регенерується і підтягнеться + підключити масаж/скраби для більш швидкого результату

Або... Почати більше їсти і знову ущільнити свої тканини зсередини.

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До речі, багато дівчат думають, що мають потужні "накачані" ноги. Насправді вони мають просто багато жиру на стегнах, це їх проблемна зона (зона відкладення жирів), на таких зонах жир може залишатися щільним довгий час.

Жир не йде локально (з тих місць, з яких хочеться вам), він іде глобально, а з проблемних місць - в останню чергу. І ніякими вправами на цю зону зігнати жир з конкретної ділянки тіла не вийде!

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